Российские индексы акций по итогам среды показали околонулевой результат. Однако при рассмотрении динамики отдельных наиболее ликвидных бумаг можно отметить повышенную волатильность внутри сессии, относительно предыдущих недель.

Индекс МосБиржи остается в середине устоявшегося бокового коридора. Торговый диапазон с верхней границей на 2835–2840 п. и нижней около 2680–2700 п. актуален уже два месяца. Все попытки выхода за его пределы пока ни к чему не привели. На этой неделе вероятность слома боковой тенденции незначительная. Необходим импульс в ту или иную сторону, но для этого должен появиться внешний триггер.

При этом на более длинной дистанции, например до конца года, фактор низких рублевых ставок может продолжить оказывать поддержку нашему рынку.

В паре USD/RUB также временное затишье. Вторую неделю курс консолидируется в районе 70,5–71,5. Волатильность остается пониженной. Пока без ожидания резкого ускорения.

Сегодня открытие торгов по нашим индексам может проходить в нейтральном ключе. Со старта ожидается дивидендный гэп в привилегированных акциях Мечела.

Также сегодня последний день перед закрытием реестра для получения дивидендов в бумагах Сургутнефтегаза. Размер выплат по привилегированным акциям нефтяной компании в этом году незначительный — 0,97 руб. Однако следующим летом величина дивидендов наверняка существенно вырастет, что во многом зависит от курса USD/RUB по итогам 2020 г. Среднесрочный взгляд по бумагам умеренно позитивный.

Повышенный спрос вновь наблюдается в акциях золотодобывающих компаний: Полюс (+3,5%), Полиметалл (+1,8%), Петропавловск (+1%). Цены на золото после временной паузы вновь пытаются начать подъем. Среднесрочный восходящий тренд при этом по-прежнему выглядит устойчивым. В случае подъема выше $1820 далее локальные ориентиры сместятся в сторону $1875.

По Полюсу вчера были объявлены дивиденды за II полугодие 2019 г. Их размер составит 244,75 руб. на акцию. Это 1,8% по текущим ценам. Ключевым краткосрочным драйвером для бумаг являются не дивиденды, а именно динамика цен на золото. В целом же оценка компании выглядит относительно справедливой, если не закладывать сценарий еще более высоких цен на драгметаллы.

Среди корпоративных событий сегодня ожидается публикация отчетов об операционных результатах за II квартал у Детского мира, X5 Retail Group, АЛРОСА.

Сегодня состоится заседание ЕЦБ. Предполагается, что индикативные процентные ставки останутся без изменений: 0% — ключевая ставка, —0,5% — депозитная ставка.

Сильнее всех накануне просели акции Газпрома (-5,9%) на фоне прошедшей дивидендной отсечки. Размер итогового снижения оказался заметно ниже, чем дивидендная доходность (7,8%), то есть акции компании при прочих равных вчера закрылись бы в уверенном плюсе.

Вчера также появились очередные угрозы со стороны США о санкциях в отношении Северного потока 2 и даже Турецкого потока. Госсекретарь Майк Помпео сообщил на брифинге, что решено ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода, не уточнив, когда именно это может произойти. The Wall Street Journal пояснила, что это не означает, что дополнительные санкции будут введены немедленно. Это дает старт обсуждению этой темы в администрации. Нередко за последние три года там обсуждали похожие темы и так и не пришли к консенсусу. Акции Газпрома при таком фоне могут временно не пользоваться повышенным спросом.

По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ вчера ожидаемо было принято решение начать увеличивать объемы добычи, начиная с августа. Восстановление спроса на нефть позволяет больше не продлять максимальный размер сокращения производства в 9,7 млн б/с. В следующем месяце страны снизят эту квоту до 7,7 млн б/с. Но из-за дополнительного сокращения теми странами, которые ранее не сумели полностью выполнить условия сделки, итоговое снижение добычи может быть около 8,1–8,3 млн б/с, заявил министр энергетики Саудовской Аравии.

Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с. Этот объем будет пропорционально распределен между нефтяными компаниями.

Цены на нефть Brent в среду выросли на 2,1%. Причем новые условия сделки ОПЕК+ не являлись фактором в пользу роста. Участники торгов обратили внимание на резкое снижение запасов сырой нефти в США. За неделю они упали на 7,5 млн баррелей, что воспринимается в качестве сигнала о высоком спросе. Однако я бы сильно не реагировал на этот момент. Сокращение запасов в июне–августе — сезонное явление. Причем масштаб их падения в этом году меньше, чем в прошлом.

С технической точки зрения по Brent мы сейчас находимся в районе торможения $43,5–45. В последние полтора месяца эта область уже трижды приводила к остановке восходящей тенденции. Вероятность временного прокола наверх этой зоны сохраняется, однако на продолжительное закрепление выше нее в ближайшие месяцы рассчитывать сложно. Сигналом о резком ухудшении технической картины могло бы стать падение ниже круглой отметки в $40.

За океаном фондовые площадки продолжают восстанавливаться. Индекс S&P 500 в среду вырос на 0,9% и в моменте обновил максимальные значения с момента обвала в феврале–марте. В случае закрепления выше 3235 п. далее наверху в качестве ориентира останется лишь исторический максимум около 3400 п.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду незначительно выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,47%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце июля падают на 0,64% и находятся около уровня $43,5.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи пройдет рядом с уровнем закрытия среды.