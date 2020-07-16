В среду рынок восстановил часть утраченных позиций под влиянием позитивной реакции американских бирж на данные сезона отчетности и стабильности нефтяных цен в преддверие конференции ОПЕК. В лидерах роста оказались акции Qiwi (+2,4%). По данным компании, убыток от продажи проекта «Совесть» «не повлияет на скорректированную чистую прибыль группы». Поводом для продаж РусГидро (-0,75%) стала информация о том, что Банк России предписал исправить оферту миноритариям ПАО «ДЭК», в котором РусГидро в июне увеличила долю до 94,1%. Пара USD/RUB продолжила торговаться вблизи 71 за доллар под влиянием по-прежнему неоднородной динамики доллара на мировом FX.

Акции НЛМК (+1,18%) и ММК (+1,11%) подорожали после выхода данных производственной статистики Новолипецкого комбината за 2 квартал 2020 года. Производство снизилось на незначительные 2%. Продажи выросли на 2% г/г до 4,4 млн тонн. Данные операционной статистики компании позитивны, учитывая, что средний рыночный прогноз динамики выручки НЛМК в этом году составляет —11% (г/г), а мировые цены на сталь растут.

В ответ на расширение возможности санкций против проекта в рамках рекомендаций Госдепа США носит спокойный характер. Оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о многомиллиардных инвестициях в проект более 1000 компаний из 25 стран, которые полностью привержены его завершению. Поддержку проекту выражают последние изменения властей Дании в разрешительной практике, касающейся проекта, а также последние заявления руководства Германии. Ситуация отражает реакцию инвесторов на постепенное усиление спроса в сырьевом секторе. Однако, краткосрочные риски для бумаг Газпрома (GAZP:RX 182,53, —5,82%) носят повышенный характер.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 70,75-71,20 в паре USD/RUB, 2720-2775 по индексу Мосбиржи.