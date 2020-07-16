Внешний фон утром в четверг выкрашен в минорные тона в преддверии старта торгов на Мосбирже. Фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы в красной зоне. Все основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона демонстрируют уверенное падение. При этом цены на нефть теряют более 0,5%. Промышленные металлы также дешевеют. Золото, как защитный актив, пока стабильно, но предпринимает попытки продолжения роста. По состоянию на 07:50 мск.:

· Nikkei 225 —0,72% до 22786 п.

· Hang Seng —1,15% до 25183 п.

· CSI 300 —1,6% до 4669 п.

· KOSPI —0,6% до 2189 п.

· S&P/ASX200 —0,84% до 6002 п.

Ключевым событием Азии была публикация пакета макроэкономической статистики КНР:

· ВВП Китая во 2 квартале 2020 г. вырос на 3,2% г/г при прогнозе +2,4% г/г по сравнению с —6,8% г/г в 1 квартале.

· Промышленное производство в июне выросло на 4,8% г/г после роста на 4,4% г/г в мае. Результат полностью совпал с консенсус-прогнозом Bloomberg.

· Розничные продажи в июне сократились на 1,8% к тому же месяцу годом ранее. Прогнозировался рост на 0,5% г/г. В мае показатель упал на 2,8% г/г.

Несмотря на то, что экономический рост Китая во 2 квартале оказался лучше прогнозных оценок и продемонстрировал V-образный отскок, это не смогло сформировать на азиатских фондовых рынках позитивную динамику. Во-первых, накануне китайские акции уже реализовали полноценное ралли (8-дневное ралли), авансом отразив в ценах позитивные цифры по ВВП. Во-вторых, розничные продажи оказались откровенно слабыми, указывая, что потребительские расходы по-прежнему тормозят восстановление китайской экономики. Розничные продажи в сфере общественного питания сократились на 15,2% г/г Продажи авто, которые в мае показали скромный рост после обвала в апреле, увы, снизились в июне на 8,2% г/г.

Отметим, что производство автомобилей, согласно статистике за июнь, показывает позитивную динамику: рост на 13,4% г/г после роста на 12,2% г/г в мае. При этом производство в сфере IT растет двухзначными цифрами третий месяц подряд.

Фактор обострения отношений между Пекином и Вашингтоном также оказывал давление на настроения инвесторов в Азии. Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страна введет ограничения на выдачу виз некоторым сотрудникам китайских технологических компаний, таких как Huawei, так как подобные организации материально поддерживают режим, нарушающий права человека.

Однако во второй половине азиатской сессии участники рынка обсуждали слухи о том, что Дональд Трамп не хочет дальше обострять напряженность в отношениях с Китаем. Об этом он сообщил своим помощникам, утверждает ряд авторитетных финансовых СМИ. Ранее сообщалось, что администрация американского президента рассматривает полный запрет на въезд США для членов коммунистической партии КНР.

Доллар в среду подешевел против всех валют «Большой десятки» за исключением швейцарского франка. Лидировали валюты товарно-сырьевого блока, норвежская крона подорожала на 1,43% при поддержке цен на нефть. Что касается франка, то его поведение является необычным. Валюта 5-й день подряд существенно слабеет к евро, причем куда более масштабно, нежели по отношению к доллару или фунту стерлингов.

Сокращение длинных позиций в швейцарской валюте может отражать оптимизм по поводу разработки вакцины от Covid-19, но в большей степени объясняется слухами среди участников рынка по поводу того, что в пятницу лидеры ЕС могут добиться существенного прогресса в контексте плана выхода из экономического кризиса. Одной из наиболее важных задач мероприятия будет попытка согласовать Фонд восстановления после пандемии в размере 750 млрд евро. Динамика франка указывает на то, что кто-то может знать о деталях переговоров чуть больше, чем другие.

Однако в четверг на азиатских торгах доллар укрепляется против большинства валют G10 на фоне сокращения аппетита к риску. Стабильны по отношению к американцу японская иена и канадский доллар.

Курс EURUSD в среду протестировал 1,1450 — максимум с 10 марта, но к закрытию дня вернулся к 1,1400. В четверг перед стартом торгов в Европе курс опустился ниже фигуры. Единая валюта под давлением перед решением Совета управляющих ЕЦБ по ставкам. Как ожидается, процентные ставки будут оставлены без изменений, программа экстренной покупки облигаций также должна остаться без корректировок. Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард может оказаться главным источником турбулентности. Вопрос в том, как Лагард оценивает текущий уровень поддержки и видит ли необходимость в дополнительном стимулировании.

Динамика рубля к доллару по-прежнему схожа с эффектом «сжимающейся пружины», как, собственно говоря, и в котировках фьючерсов на Brent. Тему санкций против РФ прокомментировали на самом высоком уровне. Поскольку в США близятся президентские выборы, риторика в отношении России может стать более жесткой, что способно расстроить инвесторов в российский госдолг, заявил накануне замминистра финансов Тимур Максимов. При этом он подчеркнул, что пока нет оснований ожидать новых санкций.

В целом мы сохраняем конструктивный взгляд на рубль, но краткосрочно, поскольку выход из узкого коридора будет сопровождаться всплеском волатильности, не исключаем того, что рубль может вновь проверить на прочность уровень 72 за доллар.