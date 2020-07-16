Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ обеспечивают привлекательность ОФЗ
Вчера доходность ОФЗ срочностью более 5 лет выросла на 3-5 б.п. Снижение цен рублевых облигаций на фоне локального усиления оптимизма на глобальных рынках в среду мы связываем с потребностями Минфина РФ размещать большие объемы нового госдолга при ограниченных лимитах российских игроков.
Минфин РФ на аукционе в среду продал 4-летний флоатер ОФЗ-ПК 24021 на 50 млрд рублей при спросе 189 млрд рублей. Размещение 10-летних ОФЗ 26228 составило 23 млрд руб. при доходности 5,83% (+5 б.п. к вчерашнему закрытию). Относительно небольшой объем размещения ОФЗ с фиксированным купоном обусловлен требованиями инвесторами премии, на которую не согласен Минфин. При этом большой спрос на флоатер поддерживается сохраняющимся профицитом ликвидности у банков и стремлением крупных игроков снизить процентный риск.
Сегодня с утра слабая статистика по розничным продажам в Китае за второй квартал вызвала снижение аппетита к риску на глобальных рынках. Однако в связи с приближением заседания ЦБ РФ по ставке (24 июля), на котором ждем дальнейшего смягчения ДКП, рынок рублевых облигаций сохраняет привлекательность и может продемонстрировать устойчивость к ухудшению внешнего фона.
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