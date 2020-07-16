Рынок акций РФ и рубль на открытии торгов четверга снизятся на негативном внешнем фоне. В числе факторов давления они называют снижение зарубежных фондовых бирж и падение цен на нефть.

ПРОГНОЗЫ

"Внешний фон утром в четверг выкрашен в минорные тона в преддверии старта торгов на Мосбирже. Фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы в красной зоне. Все основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют уверенное падение. При этом цены на нефть теряют более 0,5%. Промышленные металлы также дешевеют. Золото как защитный актив пока стабильно, но предпринимает попытки продолжения роста", — отмечает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи со спадом в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2730-2740 пунктов.

Антон Старцев из ГК "Олма" предполагает, что индекс РТС также откроет торги в минусе. "Данные по розничной торговле в КНР за июнь не оправдали ожиданий участников рынка. Вместе с тем пока нет существенных оснований для выхода из консолидации с нижней границей вблизи 1200 пунктов по индексу РТС", — говорит аналитик.

На валютном рынке в начале торгов возможен слабый рост доллара и его консолидация немногим выше отметки 71 рубль, считает Старцев.

В течение дня на характер торгов может повлиять выступление главы ЕЦБ по итогам регулярного заседания, а также данные по розничной торговле и заявкам на пособие по безработице в США, напоминает он.

Константин Кочергин из банка "Восточный" полагает, что рубль в паре с долларом будет торговаться в диапазоне 70,95-71,45 рубля.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные американские фондовые индексы закрыли торги среды ростом в пределах 1% на внутренних макроэкономических и корпоративных новостях и в надежде на создание вакцины от коронавируса.

Однако утром в четверг фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются на 0,38-0,67%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также падают. Японский индекс Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов снизились на 0,8%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 2,78%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,33%.

Нефть дешевеет на 0,62% — до 43,52 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,03% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1406 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду умеренно вырос вслед за нефтью и большинством западных фондовых бирж. При этом рост российских индексов ограничивало падение акций "Газпрома" более чем на 6% после дивидендной отсечки. Вес акций компании в расчете основных индексов составляет почти 14%.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,12% — до 2747,91 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,2% — до 1219,26 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 13 копеек — до 70,99 рубля, евро — на 24 копейки, до 80,99 рубля, следует из данных Московской биржи.