ОПЕК+ повысит добычу с августа, но рост может быть меньше 2 млн барр./сутки. На заседании мониторингового комитета ОПЕК+ на уровне профильных министров (JMMC) вчера была принята рекомендация перейти с августа к повышенным квотам, ввод которых был ранее отсрочен на один месяц. Таким образом, снижение добычи в рамках соглашения ОПЕК+ составит не 9,7 млн барр./сутки, как в мае–июле, а 7,7 млн барр./сутки, а общая квота вырастет на 2 млн барр./сутки. Однако фактический рост добычи ОПЕК+ будет зависеть от квот, установленных для нарушителей, которые должны будут компенсировать избыток добычи в мае–июне дополнительным снижением добычи в августе – октябре. Не исключено, что фактический рост добычи ОПЕК+ составит немногим более 1 млн барр./сутки.

Оценки роста квоты ОПЕК+ – в диапазоне 1,1–1,7 млн барр./сутки. По данным S&P Platts со ссылкой на внутренние документы ОПЕК+, объем недовыполнения квот нарушителями с мая составил около 840 тыс. барр./сутки. Если на этот объем будет скорректирована квота ОПЕК+, снижение добычи с августа может составить 8,54 млн барр./сутки (об этом сообщал Reuters), то есть рост квот составит лишь 1,1–1,2 млн барр./сутки. С другой стороны, министр энергетики Саудовской Аравии, по сообщению FT, оценивал снижение добычи с августа в 8 млн барр./сутки, что соответствовало бы росту квоты на 1,7 млн барр./сутки. При этом он отмечал, что рост потребления нефти в его стране в августе составит более 500 тыс. барр./сутки месяц к месяцу, что приведет к снижению саудовского экспорта.

Экспорт нефти РФ в Европу может вырасти на 20%. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что РФ выполнила свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ в июне на 99% и может нарастить добычу в августе на 400 тыс. барр./сутки, что будет соответствовать примерно 20% от сокращения добычи (около 1,9 млн барр./сутки). Ожидаемый рост добычи РФ составит около 4% к текущим уровням, однако экспорт российской нефти в августе–сентябре может вырасти намного больше. Так, в июле экспорт Urals в европейском направлению по системе Транснефти, как сообщает Argus, достигнет многолетнего минимума – около 1,7 млн барр./сутки. Если прирост добычи в августе в основном будет направлен на экспорт, объем экспортных поставок Urals может вырасти более чем на 20% месяц к месяцу. Пока экспортный график на 1–5 августа не отражает роста добычи в РФ согласно данным Reuters.