Исходя из данных Bloomberg, с момента падения цен на нефть в марте ожидания рынка в отношении дивидендов за 2020 г. по акциям российского нефтегазового сектора расходятся с оценками для входящих в индекс РТС ненефтегазовых компаний, при этом расхождение в абсолютном выражении продолжает увеличиваться. Однако разница в ожиданиях по дивидендной доходности с мая держится на отметке 1 пп, указывая на уровень толерантности инвесторов к недостаточно высоким дивидендам. Обе эти тенденции (снижение консенсус-прогноза по дивидендам нефтегазовых компаний и стабилизация разницы в ожиданиях по дивидендной доходности), вероятнее всего, продолжатся, в связи с чем сектор будет и далее отставать в росте от индекса широкого рынка.

Ожидания по дивидендам сильно упали… В начале 2020 г. рынок ожидал, что российский нефтегазовый сектор выплатит 26 млрд долл. в виде дивидендов за 2020 г., что на 11% превышало прогноз по дивидендам остальных вместе взятых компаний в составе индекса РТС. К апрелю ожидания по дивидендам сократились на 44%, до 15 млрд долл., для нефтегазовых компаний и на 12%, до 21 млрд долл., для остальных входящих в РТС эмитентов. Ухудшение прогнозов по дивидендам было вполне закономерным, однако менее объяснимым (и неожиданным для нас) было то, что ожидания по дивидендам нефтегазового сектора продолжили снижаться (несмотря на восстановление цен на нефть и относительную стабилизацию оценок для ненефтегазовых компаний) и с апреля упали еще на 24%.

…расхождение в прогнозах по дивидендной доходности возникло в марте, но стабилизировалось в мае… Другим примечательным явлением стало то, что до марта ожидания по дивидендной доходности бумаг российского нефтяного сектора тесно коррелировали с оценками по всем прочим акциям в составе РТС (полностью подтверждая наше давнее мнение о том, что ожидания по дивидендной доходности на ближайшую перспективу являются важнейшим и фактически единственным фундаментальным фактором, который определяет динамику российских акций). На определенном этапе эта связь разорвалась, и расхождение в оценках дивидендной доходности быстро увеличилось в пользу ненефтегазовых компаний, но затем в конце мая стабилизировалось на отметке 1%, отражая разницу между 5% для нефтегазового сектора и 6% для всех прочих компаний. Эта траектория вполне объяснима для ожиданий в отношении ненефтегазовых компаний в составе РТС, поскольку оценки абсолютного уровня дивидендов стабилизировались около 18 млрд долл., тогда как в случае нефтегазового сектора дальнейшее снижение прогнозов по дивидендам за 2020 г. начало давить на котировки акций нефтяных компаний, увеличивая их отставание от широкого рынка.

…и это сочетание тенденций останется в силе. Мы приходим к заключению, что разница между ожиданиями по дивидендной доходности секторов в 1% – это уровень, при превышении которого инвесторы готовы перекладывать средства из менее привлекательных акций в бумаги с относительно высокой доходностью. Как мы полагаем, эта практика останется актуальной, при этом рынок по-прежнему не в полной мере оценивает целый ряд негативных для российского нефтяного сектора факторов. Таким образом, по нашему мнению, консенсус-прогноз по дивидендам нефтегазовых компаний будет и далее снижаться, в связи с чем акции сектора во 2п20 продолжат отставать в динамике от широкого рынка (с начала года отставание относительно ненефтегазовых бумаг в составе РТС достигло 20 пп).