Qiwi закрыла сделку по продаже Совкомбанку проекта карты рассрочки "Совесть"
Qiwi объявила о завершении сделки по продаже Совкомбанку проекта карты рассрочки Совесть. Согласно пресс-релизу, окончательная сделка предусматривала продажу Совкомбанку портфеля кредитов по карте рассрочки валовой балансовой стоимостью около 8,2 млрд руб. и чистой стоимостью около 6,9 млрд руб. за денежное вознаграждение в размере 5,8 млрд руб. По оценке Qiwi, чистый убыток от продажи данного актива составит 0,8 млрд руб.
Окончательные условия сделки несколько отличаются от объявленных ранее. Qiwi объясняет это тем, что валовая балансовая стоимость портфеля на дату оценки была ниже, чем на дату объявления, в связи с более сильной, чем ожидалось, динамикой портфеля и меньшим участием пользователей карты Совесть в программе реструктуризации. В целом разница несущественна для наших прогнозов и оценки компании. Мы по-прежнему считаем сделку стратегически важной для Qiwi, акции которой продолжают торговаться на привлекательных уровнях. Между тем Открытие планирует продать 34%-ю долю в Qiwi, что остается главным фактором давления на котировки компании ввиду риска избыточного предложения.
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