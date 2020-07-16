Недельная инфляция в России продолжает ускоряться
По данным Росстата, темпы прироста инфляции с 7 по 13 июля вернулись в привычный диапазон и составили 0.1% н/н (против 0.3% н/н неделей ранее) на фоне остаточной индексации тарифов на услуги ЖКХ. Годовая оценка инфляции повысилась до 3.38% г/г.
В составе потребительской корзины мы наблюдаем смешанную динамику в продуктах питания: свинина (+0.5% н/н), куриное мясо (+0.3% н/н), баранина (-0.3% н/н). Эта динамика во многом сдерживается сезонной дефляцией некоторых видов плодоовощных продуктов: огурцы (-5.6% н/н), лук (-5.2% н/н), помидоры (-3.2% н/н). Опережающую динамику по-прежнему демонстрируют цены на бензин (+0.4% н/н) и дизель (+0.2% н/н).
Заседание Банка России, запланированное на 24 июля, сохраняет интригу в свете разнородной динамики цен на некоторые группы товаров и услуг. Однако основная интрига, на наш взгляд, сосредоточена на стороне обещанного пересмотра прогноза по инфляции. Действующий диапазон, 3.8-4.8%, с высокой вероятностью переоценивает инфляционный стресс и будет снижен. Если новым ориентиром станет интервал 3.3-3.8%, то пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки может быть расширено еще на 50 бп: например, в разбивке по 25 бп в июле и сентябре.
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