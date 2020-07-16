В результате вчерашних аукционов Минфину удалось привлечь с рынка 83 млрд руб., разместив в полном объеме предложение бумаг с плавающей ставкой купона (ОФЗ 24021) и почти половину 10-летних бумаг с фиксированным купоном (ОФЗ 26228). Однако по обоим выпускам были предложены ценовые дисконты к уровням вторичного рынка за день до аукциона.

Как мы и предполагали, интерес к выпуску 24021 находится вблизи 99% от номинала, что соответствует премии 25 б.п. к ставке RUONIA. По-видимому, в условиях оставшегося незначительного ожидаемого потенциала (в размере 50 б.п.) для снижения ключевой ставки участники (преимущественно локальные банки) решили переключиться на плавающую ставку (альтернативой являются КОБР и депозиты в ЦБ РФ). Мы считаем, что по мере увеличения в обращении ОФЗ (RUONIA+) премия по ним будет увеличиваться к 50 б.п.

Судя по итогу размещения ОФЗ 26228, некоторый интерес к фиксированной ставке по-прежнему присутствует (с премией 5 б.п. по доходности ко вторичному рынку), который обусловлен ожиданием сохранения положения кривой доходностей госбумаг. При реализации этого ожидания на горизонте следующих 12М держатель получит доходность 6,4% годовых в рублях, что транслируется в относительно высокую маржу (220 б.п.) над 6М OIS (4,2%). Реализация такой стратегии сопряжена с существенным рыночным риском, однако, как показали недавние распродажи, из-за наличия крупных локальных якорных инвесторов рынок ОФЗ способен быстро восстанавливаться.