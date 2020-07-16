Еще раз несколько слов о российском рубле. Очень много различных конспирологических спекуляций на эту тему.

Самое популярное, «попсовое» мнение: российский рубль власти намеренно укрепляли до голосования по Конституции, а потом коварно опустили. Переубедить этих людей сложно, да и, наверно, не нужно, так как взаимосвязи пришиты в голове намертво, не оторвешь. Есть аналогичная секта, считающая, что курс рубля зависит от ретроградного Меркурия.

Следующее мнение: нерезиденты уходят с российского рынка, так как боятся очередных санкций. Тут доля истины присутствует, но дамоклов меч санкций висит над нашим рынком уже лет шесть. Не думаю, что это главная причина ослабления рубля.

С моей точки зрения, причины слабости нашей валюты носят рыночный характер. Обратите внимание на кривую рынка ОФЗ, за месяц дальний конец, начиная с 5 летних облигаций, поднялся на 27 базисных пунктов, при этом ближний опустился на 15 пунктов. Повышение доходности по дальним бондам произошло после резкого снижения ключевой ставки Банком России.

Рынок явно начал дисконтировать лимит текущей монетарной политики ЦБ, дальнейшее снижение ставки ограничено. Еще снизилась привлекательность наших облигаций на фоне ставок в других странах с развивающейся экономикой. Выходят инвесторы из наших долговых инструментов, следовательно, снижается рубль.

При этом цена на нефть зависла на планке бюджетного правила, в районе 42 долл/барр. Это значит, что уже через месяц на рынке не будет ни продаж валюты, ни покупок со стороны ЦБ. Курсообразование рубля станет действительно свободным и плавающим. Думаю, что поплывет он в сторону противоположную движению ключевой ставки: ставка вниз, а пара доллар-рубль вверх, в сторону 72-75.