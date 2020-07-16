Инфляция в России составила 0,4% с начала июля: негативно
По данным Росстата, потребительские цены выросли на 0,1% в период с 7 по 13 июня, тогда как неделей ранее их рост составлял 0,3%. Таким образом, с начала месяца цены выросли на 0,4%. Относительно сильный рост цен в этом месяце, главным образом, отражает факт индексации тарифов на коммунальные услуги и, следовательно, не является прямым указанием на сильный потребительский спрос. Косвенным подтверждением того, что конечный спрос находится под давлением может служить статистика по собираемости налогов – статистика за май, самая последняя по налоговым сборам, – указывает на снижение социальных взносов на 9%. Эта цифра косвенно указывает на снижение совокупных зарплат в России, что является аргументом в пользу понижения ставки на заседании ЦБ 24 июля, особенно в свете того, что глава ЦБ недавно указала на наличие сильного потенциала для понижения ставки. В то же время есть ряд аргументов в пользу сохранения ставки на прежнем уровне – отсутствуют признаки продовольственной дефляции, рост розничных кредитов был сильным и составил 1% м/м в июне, относительная слабость курса рубля к доллару объясняется опасениями санкций. В целом, инфляция за июль не проясняет ожиданий по ключевой процентной ставке ЦБ, и мы считаем, что баланс всех аргументов “за” и “против” очень хрупок.
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