Компания HeadHunter (НН) объявила о публичном размещении 5,0 млн АДС (каждая эквивалентна одной обыкновенной акции) со стороны акционера ELQ Investors VIII Limited (дочерней структуры Goldman Sachs) по цене $20,25/АДС. Цена размещения предполагает 4,2% дисконт к цене закрытия на 14 июля. Объем размещения (включая опцион для андеррайтера) эквивалентен 11,5% капитала HH, или $116,4 млн. HeadHunter не получит никаких средств от продажи АДС. Данная продажа является первой со стороны основного акционера HeadHunter с момента IPO компании в мае 2019. Мы ожидаем, что риск навеса акций, вероятно, сохранится на горизонте 12 месяцев.

Дочка Goldman Sachs, компания ELQ Investors VIII Limited объявила о публичном размещении 5,0 млн АДС HeadHunter (каждая эквивалентна одной обыкновенной акции) по цене $20,25/АДС, что предполагает дисконт 4,2% к цене закрытия HH во вторник 14 июня. Компания не получит никаких средств от продажи АДС акционером. Размер предложения эквивалентен 10,0% капитала HH и 11,5% с учетом опциона (в размере 0,75 млн АДС). Объем предложения составил $101,3 млн ($116,4 млн, включая опцион), исходя из объявленной цены. ELQ Investors VIII Limited сократит свою долю в капитале HH с текущих 25,0% до 13,5% (включая опцион), free float увеличится с 23,2% до 34,7%.

Объявление о продаже акций не стало сюрпризом для рынка после того, как HeadHunter сообщил инвесторам в своем ходатайстве в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 30 июня о том, что мажоритарные акционеры компании могут время от времени продавать существующие акции в объеме до 31,25 млн бумаг (62,5% капитала). Таким образом, предложение является первой продажей акций HH основным акционером компаниями после IPO в мае 2019 г. Кроме того, компания имеет возможность продажи новых акций (АДС на обыкновенные акции) на сумму до $100 млн в рамках одного или нескольких размещений. Таким образом, риск навеса акций на рынке, вероятно, сохранится на горизонте 12 месяцев.