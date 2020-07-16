Более того, решение картеля увеличить добычу было воспринято с позитивом. Баррель за минувшую сессию прибавил 2% и сохранил большую часть этого прироста в первой половине следующего дня. Парадоксальная реакция на эту новость объясняется тем, что члены ОПЕК+ выступили с рядом оговорок, из-за которых рост добычи может составить меньше 2 млн баррелей в сутки, ожидаемых игроками рынка перед началом встречи.

В финальном заявлении после конференции действительно значится уменьшение сокращаемой квоты с 9,7 до 7,7 млн баррелей. Однако при условии, что все члены ОПЕК+ выйдут на те объемы, которые они взяли на себя на май и июнь. Пока до этого далеко. В частности, избыточное производство сохраняют Ирак, Ангола и Нигерия. Совокупно они должны были изъять с рынка около 800 тысяч баррелей до августа, но не сделали этого. Поэтому де факто ОПЕК+ ставит лимит на снижение квоты лишь до 1,5,-1,6 млн баррелей, предполагая, что отстающие страны смогут до сентября убрать с рынка примерно половину предписанного им объема. Если они не достигнут даже такой цели, то дополнительный рост добычи ОПЕК+ немногим превысит 1 млн баррелей в сутки.

Члены картеля исходили из прогноза, что в этом году среднесуточное глобальное потребление нефти будет примерно на 9 млн баррелей ниже, чем оно было годом ранее. И уже на этом основании вполне логично, что ОПЕК+ пожелала скорректировать квоту как минимум на 700 тысяч. В противном случае страны, участвующие в соглашении, сыграли бы на руку производителям, не входящим в картель, в первую очередь действующим на территории США. Еще в начале этой недели появились четкие сигналы, что спрос на американском топливном рынке начал восстанавливаться. Вечером в среду в те же часы, когда заседала ОПЕК+, Минэнерго США сообщило о падении запасов нефти в хранилищах на 7,5 млн баррелей. Это почти вчетверо больше, чем закладывали игроки рынка (консенсус-прогнозы давали около 2 млн баррелей).

Учтя все эти факторы, рынок нефти пошел вверх – к своим многомесячным максимумам. Баррель марки Brent накануне доходил до $43,85. До июньского пика $43,9 не хватило всего несколько центов. Стоит заметить, что этот рост произошел вопреки негативной статистике по коронавирусу и новому обострению между США и Китаем. При более нейтральном внешнем фоне нефть вполне могла подняться в диапазон $44-44,5. Не исключено, что уже на ближайших сессиях мы увидим котировки, близкие к $45 за баррель. По мере схода второй волны пандемии, что мы закладываем на конец лета, нефть будет стремиться к $50 за баррель.