Производство. Добыча алмазов во 2-м квартале 2020 г. снизилась на 42% г/г до 5,7 млн карат. На фоне практически полной остановки продаж компания приостановила добычу на ряде активов и подтвердила снижение производственного прогноза на 2020 г. до 28-31 млн карат.

Продажи и запасы. Реализация алмазов во 2-м квартале снизилась на 92% г/г в каратах и на 89% г/г в долларах. В конце мая АЛРОСА разрешила клиентам полностью перенести закупки алмазной продукции на более поздний период, что обусловило обвал продаж. Падение продаж было частично компенсировано ростом средней цены реализации ювелирных алмазов на 63% к/к до 200 долл. за карат. благодаря росту доли крупных камней в структуре продаж. Складские запасы алмазов выросли до рекордных 26,3 млн карат вследствие существенного разрыва между производством и продажами.

Состояние отрасли. В мае-июне частично возобновили работу алмазные биржи. Однако Индия, приступившая к снятию карантинных ограничений, вновь остановила гранильное производство в г. Сурат из-за вспышки заболевания. В мае ритейлеры отметили резкий скачок спроса на ювелирные украшения в Китае. В июне ювелирные магазины в США начали постепенно возобновлять работу, однако волна протестов затормозила данный процесс.

Ожидания. Судя по состоянию мировой алмазной отрасли, восстановление продаж откладывается до августа, что, впрочем, уже заложено в котировках. Июльская торговая сессия АЛРОСА была перенесена с середины на конец месяца. Это свидетельствует о неуверенности потребителей алмазов в быстром выходе отрасли из кризиса. В то же время президент АЛРОСА С. Иванов ранее заявлял, что при отсутствии продаж в течение 3-4 месяцев компания может прибегнуть к гос. поддержке. На данный момент продажи отсутствуют уже 3 месяца: с апреля по июнь выручка от реализации алмазной продукции упала на 89% г/г. Власти неоднократно обсуждали выкуп алмазов в Гохран на сумму до 1 млрд долл. На необходимость вмешательства Гохрана неоднократно указывал глава Якутии, бюджет которой сильно зависит от дивидендов АЛРОСА. В нашем последнем обзоре мы отметили, что гос. закупки могут компенсировать провальный 2-й квартал 2020 г. Однако данный сценарий не был заложен в модель, так как 5 июня в ходе конференц-звонка менеджмент АЛРОСА заявил, что в текущей ситуации гос. поддержка не обсуждается. С учетом последних данных вероятность вмешательства Гохрана существенно повышается. Наша текущая рекомендация для акций АЛРОСА «Покупать» с целевой ценой 86,4 руб.