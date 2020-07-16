Нервно, но умеренно оптимистично. Так кратко можно описать ход вчерашних торгов. Главная идея — на чем собственно и держался весь рост, состояла в том, что скоро, очень скоро все-таки появится вакцина от коронавируса. Акции основного ньюсмейкера по этой идее — биотехнологической компании Moderna (MRNA, +6,90%) взлетали вчера в ходе торгов чуть ли не на 20%. Однако день все же завершили более скромным приростом. Но зато компания вновь подарила надежду инвесторам на скорое избавление мира от коронавирусной напасти, что стало мощным стимулом для инвесторов к покупке «коронавирусных изгоев» — акций прежде всего тех компаний, которые более всего пострадали от эпидемии. А это ведущие авиаперевозчики и круизеры. Акции первых взлетели от 7 (Southwest Airlines (LUV, +7,52%) до более чем 16 процентов (American Airlines (AAL, +16,16%). Но еще более крутой полет в космос мы увидели в акциях круизных компаний Carnival Corporation (CCL, +16,22%), Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH, +20,68%) и конечно же Royal Caribbean Cruises (RCL, +21,20%). Вот что значит — Надежда с большой буквы!

Однако все же удельный вес этих компаний в индексах не столь велик, чтобы они могли глобально поднять рынок на какую-то невиданную высоту. Тем более что против них работала и фиксация прибыли теми участниками рынка, которые еще пару дней назад гнали без оглядки наверх FAANGовцев. Вчера акции крупнейших компаний находились под слабым давлением и не проявляли никакого желания двигаться с места. В итоге индексы все же выросли, но рост оказался не столь существенным, каким он мог показаться некоторым еще в начале торгов, и не превысил даже 1%. Однако при всей противоречивости вчерашний день явно можно отнести в зачет.

Но негативные моменты все же были, и они еще точно дадут о себе знать. Пожалуй, самое неприятное это то, что квартальная отчетность многих компаний, судя по всему, будет хуже ожиданий и инвесторов, и аналитиков. И вчера мы получили первый неприятный сюрприз с той стороны откуда в принципе не ждали. Это касается квартальной отчетности лидера в области медицинского обслуживания по страховым программам — очень успешной и крепкой компании UnitedHealth Group (UNH, —1,44%). Нет, ничего страшного не произошло. Но поскольку эта компания всегда радует акционеров своей отчетностью и уверенными финансовыми показателями, то ждали аналогичного результата и на этот раз. Однако просчитались…И первый тревожный звоночек мы вчера услышали. И это скорее всего только цветочки, а ягодки у нас будут еще впереди.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в среду 15 июля было заключено более 827 тысяч сделок с акциями 1 222 эмитентов на общую сумму 854 миллиона долларов США.

Ожидания рынка 16 июля

Тучи над городом встали. Принесло их из Китая, и погода резко испортилась во всем фондовом мире. Вчера вечером вышли макроэкономические данные по китайской экономике по итогам 2-го квартала 2020 года — данные по ВВП, промышленному производству и розничным продажам. С одной стороны, вроде бы и ничего. Данные по ВВП и промышленному производству оказались даже лучше ожиданий аналитиков. Но… розничные продажи сильно подвели. Вместо ожидавшегося пусть и небольшого, но все же прироста в 0,3%, мы увидели падение на 1,8%. И тут вдруг всем стало ясно, что о полном восстановлении китайской экономики — о чем сейчас много твердят китайские власти — в настоящее время говорить не приходится. Основной китайский индекс Shanghai Composite рухнул на максимальную с февраля месяца величину — на 4,5% и утянул вниз за собой всю остальную Азию. Да и не только Азию. Поскольку с утра, осознав всю ущербность и слабость текущих позиций, вслед за Азией вниз пошла и Европа, и Америка. Свои «3 цента» в общую копилку снижения добавляет и нефть, которая теряет в цене около 2% на страхах инвесторов о глобальном процессе замедления мировой экономики.

А день сегодня и без Китая очень даже не простой. Как обычно по четвергам в 15-30 мск выйдут данные о количестве новых и старых безработных. И вновь пока никто ничего хорошего в этом плане не ожидает. Количество новых обращений за пособием по безработице по-прежнему запредельно велико. Сейчас аналитики прогнозируют и ожидают увидеть цифру в 1,25 млн новых безработных. И это означает, что уровень безработицы сейчас в 6,5 раз выше, чем он был в начале года. Ужас, ужас, ужас!

Есть некоторые надежды на выходящую сегодня квартальную отчетность таких знаковых для всего рынка компаний как Johnson & Johnson (JNJ) и Netflix (NFLX). От обеих компаний аналитики ждут очень хороших и уверенных результатов. Но, напомним, и вчера от UnitedHealth тоже ждали красивых цифр, но ничего подобного, к сожалению, в итоге не увидели. Так что слишком уж сильно надеяться на это не стоит. Хотя, конечно же Netflix и прежде всего Netflix умеет и удивлять, и вдохновлять инвесторов. Так что остается только воскликнуть: Ну, Netflix, не подведи! Правда, даже тут есть определенная «закавыка» — отчетность Netflix появится уже после окончания основной торговой сессии и поэтому даже если все будет хорошо, то это ХОРОШО проявится на рынке лишь завтра.

Поэтому сегодня участники рынка будут активно бороться прежде всего с минорным настроением и всеми силами сдерживать напор медведей, которые безусловно уже сильно проголодались и забыли запах «инвестиционной крови». Каков будет итог сегодняшнего дня сейчас сложно спрогнозировать, но все же особых поводов для серьезной распродажи пока нет и скорее всего падение может ограничиться пределами 1%. Нормальная коррекция и не более. Пока — нормальная…