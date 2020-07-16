В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ТГК-2 (+2,03%) и котировки Полюса (+1,81%). В лидерах снижения были привилегированные акции Мечела (-5,501%), которые упали после дивидендной отсечки, и бумаги ОГК-2 (-3,37%). Гдр X5 Retail Group потеряли 0,3%.

X5 Retail Group в четверг представила ожидаемо сильные операционные результаты за 2-й кв, согласно которым чистая розничная выручка группы увеличилась на 13,2% г/г. Бумаги компании, которые в июле обновили исторический пик 2679 руб., теперь стабилизировались у важной краткосрочной поддержки 2460 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Закрепление ниже 2460 руб. может направить акции к 2250-2350 руб. в рамках коррекции. ADX, однако, все еще указывает на преобладание восходящего тренда и возможность отскока котировок от поддержки. В последнем случае гдр могут пойти на обновление очередного максимума.