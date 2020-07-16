Bank of America показал устойчивые результаты
Второй банк в США по размерам активов Bank of America Corporation (BAC) опубликовал результаты за второй квартал 2020 года. Прибыль на акцию снизилась на 50%, до $0,37. Чистая прибыль упала на 52%, до $3,5 млрд, на фоне увеличения резервов под ожидаемые кредитные убытки на 497%, до $5,1 млрд. Стоимость риска за полгода в годовом выражении составила 1,97%, что ниже показателя пика прошлой рецессии на уровне 5,40%. Мы ожидаем, что тенденция к росту начислений резервов продолжится и в третьем квартале, и лишь затем начнется постепенное восстановление к докризисным показателям.
На данный момент увеличение просроченной задолженности наблюдается в основном по в кредитам юридическим лицам. В потребительском кредитовании из-за модификаций кредитов по обращениям заемщиков эта тенденция проявляется меньше. При этом банк продолжает начислять резервы на кредитные карты в расчете на затяжной спад. Объем просроченных кредитов физлиц на 30 июня составил $2,2 млрд, что на 28% выше прошлогоднего показателя. Просрочка по кредитам юрлицам увеличилась на 90%. На данный момент резервы банка позволяют покрывать просроченные кредиты. Однако в портфеле корпоративных займов есть кредиты, которые в обозримом будущем могут перейти в категорию просроченных (reservable criticized utilized exposure). Объем таких займов увеличился на 119%, остаток по ним равен $26 млрд.
Чистая выручка Bank of America снизилась на 3,3% год к году, до $22,3 млрд, из-за сокращения чистого процентного дохода на 11% из-за падения чистой процентной маржи до 1,87% (-20%) под влиянием снижения ставок. Во втором квартале наблюдалось уменьшение выручки и чистой прибыли в сегментах розничного кредитования (Consumer Banking) и сегмента управления активами (GWIM). Подразделения, связанные с инвестиционным банкингом, напротив, показали рост по всем метрикам из-за значительных объемов торгов и размещений на рынках капитала, в которых Bank of America является одним из крупнейших игроков. Рост выручки в сегменте Global Banking (GB) составил 2,3%, в в Global Markets – 29%.
В целом без учета единовременных факторов в виде начисления резервов под кредитные убытки BAC показал устойчивые результаты и на фоне многих других банков выглядит довольно сильно. Благодаря наличию диверсифицированных источников получения прибыли Bank of America продемонстрировал способность показывать достойные результаты в условиях рецессии. При этом потенциал роста резервов у банка значительный, в том числе из-за высокой концентрации на кредитах.
Целевая цена на акции BAC в базовом сценарии составляет $30, на данный момент акции выглядят недооцененными. У банка есть солидный запас капитала для покрытия убытков. В случае реализации «медвежьего» сценария котировки способны опуститься до $21. На данный момент у банка есть возможность для продолжения выплаты дивидендов.
Мы считаем, что акции компании стоит держать. В течение года для них будет характерна повышенная волатильность, однако устойчивая бизнес-модель Bank of America выступает одним из факторов его инвестиционной привлекательности.
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