Весомых событий за ночь не произошло, и те рынки, что уже торгуются утром, не показывают нам ничего нового. Динамика разнонаправленная и не ярко выраженная. Отсутствие идей явно прослеживается в настроениях инвесторов, с одной стороны, не желающих лишний раз рисковать, с другой — ищущих, где все же можно было бы заработать.

Значимой статистики за утро не публиковалось: все, что интересное, выйдет днем позднее. Ситуация на торговых площадках Азиатско-Тихоокаеанского региона определяется, скорее, коррекциями к предыдущим движениям, нежели какими-то глобальными трендами. Исключение составляет Китай, который уже который день снижается на фоне неплохой макроэкономической статистики. Ну, так и они и росли до этого заметно быстрей остальных.

Стоимость энергоносителей несколько откатилась от вчерашних максимумов, но совершенно незначительно. Новостей, касающихся сырьевых рынков, последние часы не выходило и инвесторы, в отсутствие четких ориентиров, заняли выжидательную позицию. Сегодня вечером Baker Hughes представит данные о недельном изменении количества буровых установок, но надеяться, что эта статистика как-то повлияет на динамику стоимости нефти, я бы не советовал. Последние недели три инвесторы откровенно игнорируют эти данные, закладывая снижение числа буровых в цены заранее.

Отечественная валюта, несмотря на весьма стойкую нефть, уже второй день корректируется. Давят на неё, как мне кажется, сообщения экспертов о том, что восстановление российской экономики будет идти куда более медленными темпами, чем мировой и, уж тем более, экономик ведущих держав. По крайней мере, до 2023-2024-го года ничего хорошего нам не обещают. Тут кто угодно загрустит.

Сегодня Британия отчитается по розничным продажам, ЕС представит данные по инфляционным показателям, США опубликуют цифры по числу выданных разрешений на строительство и объемам строительства новых домов. Традиционно большой блок статистики выдаст Мичиганский университет. Вечером Baker Hughes доложит о недельном изменении количества буровых установок в Северной Америке.

Квартальные отчеты опубликуют Investor, Volvo, LM Ericsson, BlackRock, Electrolux, Nordea Bank и др. Пройдет саммит ЕС. В России состоится общее собрание акционеров НМТП.

Фьючерсы на основные фондовые индексы находятся к половине восьмого утра в слабо положительной области. Весомых оснований для сильных движений на открытии российского рынка пока не предвидится — скорее всего, торги в России начнутся без особых потрясений.