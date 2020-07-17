В четверг торги прошли без сильных движений по рынку в целом, изменения цен высоколиквидных бумаг носили разнонаправленный характер. Акции корпорации Алроса (ALRS) подорожали на 1.1% — несмотря на падение продаж в первом полугодии на 47% год-к-году, операционные результаты в целом вызвали скорее благоприятную реакцию (ожидания рынка, по всей вероятности, были более пессимистичными). Норникель (GMKN) прибавил 1.0%, АФК Система (AFKS)- 0.8%, Роснефть (ROSN) – 0.7%. Тем временем обыкновенные акции ММК (MAGN) подешевели на 1.7%, Аэрофлота (AFLT) – на 1.1%, Полюса (PLZL) – на 1.0%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Галс-Девелопмент (HALS) подорожали на 11.8%, Южного Кузбасса (UKUZ) – на 6.6%, Костромской сбытовой компании (KTSB) – на 3.7%, ТГК-2 (TGKB) – на 2.2%.

Фондовые индексы США понизились на 0.3% — 0.7%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.

Консолидация немногим выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе. Ни сравнительно «мягкий» комментарий по итогам регулярного заседания ЕЦБ, ни сильные данные по розничной торговле в США за июнь не вызвали заметного оживления на мировых фондовых площадках. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль вслед за укреплением доллара США к корзине мировых валют.