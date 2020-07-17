Российский рынок акций вчера неожиданно закрылся ростом на 0,4%, хотя внешний фон весь день был слабо негативным. Никаких внутренних причин для роста акций не было, за исключением снижения курса рубля, что поддержало экспортеров.

Принципиально на рынке ничего не изменилось: Индекс Мосбиржи продолжает оставаться в боковике 2700-2810 пунктов, откуда он не выйдет и сегодня.

Внешний фон с утра можно назвать нейтральным: противоречиво торгуется Азия, в очень слабом плюсе американские фьючерсы и в таком же слабом минусе нефть. Поэтому откроемся мы совсем рядом со вчерашним закрытием. Пока все говорит о том, что сильных движений сегодня не будет.

Некоторый оптимизм внушают отчетности финансового сектора США. Практически все банки отчитались лучше прогнозов. Может быть очень скоро крупные инвесторы будут трактовать это как то, что кризис не такой уж сильный как казалось ранее, и приступят к покупкам.

Нефть вновь так и не решилась выйти из коридора 40-43,5 долларов за баррель. Нет причин и для зарождения нового тренда сегодня.

Неожиданно началось вчера ослабление рубля: пара доллар-рубль завершила день выше отметки 71,5. Не исключено, что это связано с уменьшение продаж валюты экспортерами под грядущие выплаты дивидендов. Средне- и долгосрочно мы не видим перспектив укрепления рубля из-за откровенной слабости российской экономики.

Сегодня, кстати, первый день без дивидендов будет торговаться «Сургутнефтегаз», но сильного гэпа вниз не будет из-за мизерного размера выплат. В то же время мы рекомендуем брать на среднесрочную перспективу префы «Сургута» в качестве защитного инструмента. Эти акции станут главным бенефициаром ослабления рубля.

Если внешний фон останется стабильным, то под вечер мы не увидим традиционного закрытия позиций перед выходными. Фиксировать сейчас особо нечего – нет ни большого объема маржинальных лонгов, ни шортов. При этом коронавирусные страхи постепенно сходят на нет. Рынок получил иммунитет к этому заболеванию и очень слабо реагирует на рост числа заболевших.