Динамика мировых площадок вновь ухудшилась
В четверг рынок вырос вопреки ухудшившейся – на фоне новой информации об обострении политико-экономических отношений между США и КНР – динамике мировых бирж. Акции Норникеля (+0,8%) оказались в лидерах, отыграв сравнительно высокий в последние дни спрос бумаги американского добывающего и технологического – формирующего спрос на продукцию цветной металлургии – сегментов рынка. Динамика акций Аэрофлота (-0,91%) отражает настороженную реакцию рынка на информацию о новой стратегии развития группы, в части связанной с планами 30%-ного снижения цен для лоукостера «Победа». Пара USD/RUB выросла до 71,5 за доллар на фоне повышения оценочных рисков.
ПАО «Россети» (+0,33%) рассчитывает на сокращение отпуска электроэнергии не более чем на 5% (г/г) в 2020 году, что позитивно для оценки финансовых результатов текущего года практически всех МРСК.
Рынок заинтересовала информация о приобретении Ростелеком (+0,23%) поставщика решений для цифровизации инфраструктуры ЖКХ. Инвестиции Ростелекома (+0,56%) могут сформировать для компании новый значимый для оценок стоимости её бизнеса сегмент получения дохода.
Судя по динамике котировок акций Алроса (+1,23%), инвесторы не отреагировали на данные о снижении продаж компании в первом полугодии на 47% (г/г) до 10,1 млн карат. Однако эта информация уже вызвала переоценку показателей выручки и прибыли компании в 2020 году на 30-50%, что существенно сократит оценочный потенциал роста её бумаг в 2020 г.
Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 71,1-71,85 в паре USD/RUB, 2730-2790 по индексу Мосбиржи.
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