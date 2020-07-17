Российский рынок акций в четверг выделялся среди ключевых мировых фондовых площадок. Индекс МосБиржи показал положительную динамику, тогда как рынки Европы и США выглядели слабо. Падением закончился день и для большинства развивающихся площадок. Цены на нефть накануне также снижались. По итогам дня фьючерсы Brent упали на 1%.

Каких-то особенных причин для устойчивости нашего рынка не наблюдалось. Можно отметить лишь ослабление курса рубля, что позитивно для акций экспортеров. Говорить об устойчивости опережающей динамики российских индексов преждевременно. Возможно, это кратковременное явление, ведь ранее долларовый РТС на протяжении полутора месяцев отставал от динамики индекса MSCI Emerging Markets.

Важной особенностью нашего рынка становится поступательное снижение торговой активности. Внутридневная волатильность остается невысокой. Обороты в акциях индекса МосБиржи вчера составили всего 45 млрд руб.

Такие «летние» обороты торгов вполне понятны, учитывая ту динамику, которую показывают рынок. Индекс МосБиржи вот уже два месяца без какого-либо устойчивого тренда болтается в боковом коридоре: диапазон с верхней границей на 2835–2840 п. и нижней около 2680–2700 п. Причин для слома боковика сегодня нет, как может их не появиться и на следующей неделе.

В этих условиях зачастую инвесторы начинают искать идеи в менее ликвидных инструментах второго, третьего эшелонов. Это может приводить к неоправданным спекулятивным импульсам в небольших компаниях. Вместе с тем возможны и совершенно неоправданные мощные спекулятивные волны роста/падения. В частности, на рынке сейчас наблюдается высокая активность в низколиквидных акциях дочерних компаний Мечела. Без корпоративных новостей на десятки процентов ходят бумаги Ижстали, Южного Кузбасса, ЮУНК, Белона, Уральской Кузницы, ЧМК. Краткосрочная работа с такими инструментами предполагает повышенные риски, а поиск фундаментальных причин подобных движений преимущественно бесполезен.

В России начался период активной публикации квартальных отчетов. Пока еще выходят только операционные и производственные результаты, чуть позже появятся цифры по МСФО за I полугодие.

Накануне неплохие операционные показатели представил Детский мир, акции которого выросли на 1,5%. Компания достойно прошла кризисный II квартал, что создает уверенность в более быстрых темпах восстановлении бизнеса на траекторию роста, чем ожидалось ранее.

Инвесторы позитивно восприняли данные о продажах X5 Retail Group (+1,9%). Темпы роста чистой розничной выручки во II квартале составили 13,2% г/г в рублях. LFL продажи Х5 увеличились на 4,3% г/г на фоне падения трафика с одной стороны и резкого роста среднего чека с другой.

Производственные результаты Полюса (-0,8%) в целом оказались ожидаемыми и нейтрально сказались на котировках акций. Ключевым драйвером для бумаг сейчас выступают цены на драгметаллы, корреляция остается повышенной. Текущая оценка компании относительно котировок золота не выглядит заниженной, но на длинной дистанции поддержку могут оказывать ожидания снижения долговой нагрузки, а также вероятность увеличения payout ratio по дивидендам.

Ожидаемо слабые результаты продаж за II квартал показала АЛРОСА (+1,2%), учитывая крайне негативную конъюнктуру на рынке алмазов. Распродажи в бумагах не последовало, так как это заранее было прогнозируемо и заложено в цену. По оценке менеджмента, улучшение ситуации на рынке алмазов может наблюдаться лишь с середины III квартала.

Сегодня с открытия торгов хуже рынка будут акции Сургутнефтегаза. Вчера в бумагах прошла дивидендная отсечка, что приведет к гэпу на старте дня. Размер выплат по привилегированным акциям нефтяной компании в этом году незначительный — 0,97 руб. Однако следующим летом величина дивидендов существенно вырастет, из-за роста курса USD/RUB по итогам 2020 г. Среднесрочный взгляд по бумагам умеренно позитивный.

На валютном рынке в четверг наблюдалась ослабление курса рубля. Пара USD/RUB вновь поднялась к отметке 71,5. Вероятность продолжения этой тенденции в краткосрочной перспективе, на мой взгляд, достаточно высокая. Ближайшим ориентиром наверху выступает район 72,5–72,8. До этих отметок каких-то существенных уровней сопротивления пока не наблюдается.

При этом растут рыночные ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России на фоне сигналов от регулятора. В теории это негативно для рубля, так как снижается форвардный дифференциал по ставкам по отношению к другим валютам. Следующее заседание ЦБ РФ состоится 24 июля. Единого консенсуса по возможному решению Банка России нет. Участники рынка видят три сценария: сохранение ставки на уровне 4,5%, снижение на 0,25 п.п. и снижение на 0,50 п.п.

На рынке нефти ситуация остается относительно стабильной. Падение понедельника укладывается в общий формат консолидации последних дней и пока не указывает на какую-то устойчивую тенденцию. На горизонте 1–2 месяцев взгляд умеренно негативный. При этом сценарий потенциального спуска ниже $40 не исключает возможность кратковременного ложного прокола зоны сопротивления $43,5–45 по Brent.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,3%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце июля торгуются без изменений и находятся около уровня $43,4.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи пройдет рядом с уровнем закрытия четверга.