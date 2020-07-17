После двух дней роста вчера рисковые активы ушли в небольшой минус – на наш взгляд, без особых на то причин. В Китае вчера вышли данные по ВВП за 2к20, оказавшиеся лучше ожиданий. Рост по сравнению с предыдущим кварталом с исключением сезонного фактора составил 11,5% против падения на 10,0% в 1к20. Правда, оборот розничной торговли в июне остался отрицательным (-1,8% г/г против —2,8% в мае), в то время как опрошенные Bloomberg аналитики ожидали роста на 0,5%. Таким образом, основную роль в восстановлении китайской экономики на данном этапе играет не потребление, а промышленное производство, и, возможно, именно это и разочаровало инвесторов. В итоге индекс Shanghai Composite завершил вчерашнюю сессию снижением на 4,5%.

Индекс S&P 500 скорректировался на 0,3%, NASDAQ потерял 0,7%. Таким образом, акции компаний технологического сектора выглядели хуже рынка второй день подряд. Между тем в США оборот розничной торговли в июне вырос сильнее, чем ожидалось. Другие индикаторы также указывали на дальнейшее улучшение экономической ситуации. Пожалуй, поводом для некоторого разочарования могли стать лишь данные о первичных заявках на пособие по безработице. По итогам последней отчетной недели их количество не изменилось, тогда как рынок ожидал некоторого снижения. Индекс DAX снизился на 0,4%, MSCI EM – на 1,9%.

Решения ЕЦБ в области денежно-кредитной политики соответствовали ожиданиям рынка. Регулятор оставил ставку по депозитам на прежнем уровне в —0,5%, как и целевой объем покупки активов в рамках программы по преодолению последствий пандемии (1,35 трлн евро). В ходе пресс-конференции по итогам заседания президент ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула, что процесс восстановления европейской экономики остается неустойчивым. Индекс доллара вчера повысился на 0,3% в условиях усиления спроса на защитные активы. Евро, фунт стерлингов и японская иена ослабли по отношению к доллару примерно на 0,3%. Доходности казначейских облигаций США снизились на 1–2 бп, а гособлигаций Германии – на 2–3 бп. Валюты развивающихся стран торговались в отрицательной зоне, за исключением бразильского реала, который укрепился к доллару на 0,7% после заявления президента Центрального банка Бразилии Роберто Кампоса, выступившего против введения налога на финансовые операции с учетом недавней волатильности обменного курса. Азиатские валюты закрылись в минусе примерно на 0,3%, тайский бат ослаб относительно доллара на 0,5%. Мексиканское песо и южноафриканский ранд подешевели к доллару на 0,5% и 1,0% соответственно. Рубль ослаб на 0,8%, закрывшись на отметке 71,54 по отношению к доллару. Цена нефти Brent снизилась почти на 1,0%.

Сегодня в центре внимания рынка – саммит ЕС, участникам которого предстоит согласовать формирование фонда восстановления экономики ЕС ну сумму 750 млрд евро. Эти средства предполагается направить на поддержку наиболее проблемных экономик региона. Положительное решение по данному вопросу, как мы считаем, подстегнуло бы аппетит к риску.