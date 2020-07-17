Сбербанк справляется с кризисом от Covid-19 гораздо лучше, чем мы ожидали еще несколько месяцев назад. Отчисления в резервы начали снижаться в июне на фоне относительной экономической стабильности, а кредитный портфель продолжает расти благодаря снижению ключевой ставки. С учетом этого мы улучшаем финансовые прогнозы для Сбербанка на 2020, повышаем целевую цену до 270 руб. за обыкновенную акцию и возвращаем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА (два месяца был присвоен рейтинг НЕЙТРАЛЬНО). Мы ожидаем, что банк выплатит дивиденды 18.7 руб. на акцию за 2019 в октябре, что предполагает дивидендную доходность 8.9% / 9.7% для обыкновенных / привилегированных акций.

Результаты за 1П20/июнь по РСБУ демонстрируют позитивные тренды. Жесткий макроэкономический сценарий, который мы рассматривали в апреле, похоже, не реализуется, хотя карантинные меры в России могут быть вновь усилены, как и в других странах. Чистая прибыль банка снизилась всего на 17% г/г до 62.3 млрд руб. в июне против —40% в мае и —85% в апреле, что обусловлено снижением расходов на резервы при стоимости риска всего 2.0%. Мы считаем, что эта положительная тенденция сохранится во 2П20 на фоне относительно благоприятной макроэкономической конъюнктуры. Чистый процентный и комиссионный доходы банка увеличились на 12% и 13% г/г за 1П20, и мы ожидаем, что сильный рост сохранится до конца года, поддерживая чистую прибыль банка. Мы повышаем прогноз по чистой прибыли на 2020 с 555 до 640 млрд руб. с учетом снижения стоимости риска и ускорения роста кредитного портфеля.

Кредитный портфель растет на фоне снижения ставки ЦБ. Ранее мы опасались, что портфель потребкредитов Сбербанка может в этом году снизиться на 5-10% в случае глубокой рецессии, но кредитный портфель растет за счет снижения ключевой ставки и отложенного спроса. За 1П20 общий кредитный портфель увеличился на 12% г/г (+11% в сегменте кредитов юр. лицам из-за девальвации рубля, +13% в розничном сегменте на фоне снижения ставок). С учетом этого мы повысили наш прогноз по росту кредитного портфеля банка на 2020 с 3% до 10%, что также отражается ростом процентного дохода.

Снижение ключевой ставки сейчас не несет угроз. Ускорившееся снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 4.5% не создает рисков пересмотра наших долгосрочных прогнозов (постепенное снижение ЧПМ с нынешних 5.2% до 4.5%-4.7% в течение ближайших нескольких лет) в сторону более глубокого понижения. Более того, в течение 2П20 низкие ставки могут, наоборот, поддержать ЧПМ: стоимость фондирования будет снижаться быстрее, чем стоимость активов, что окажет дополнительную поддержку доходам банка.

Оценка и дивиденды. Мы повышаем целевую цену с 250 руб. до 270 руб. за обыкновенную акцию за счет повышения своих прогнозов по прибыли. Целевая цена по "префам" повышена до 240 руб. с 220 руб. Исходя из наших прогнозов прибыли в 2020-21, Сбербанк торгуется по P/E 2020П/21П 7.4/5.8 и P/BV 2020П/21П 1.1/0.96 против средних исторических значений 6.2х и 1.2х соответственно. Мы полагаем, что с учетом достаточно устойчивых финансовых результатов вероятность выплаты дивидендов в размере 50% чистой прибыли по МСФО за 2019 (18.7 руб. на акцию) весьма высока. Кроме того, коэффициент Н1.0 банка составляет 15.8% — намного выше нормативного уровня в 11.5%. Набсовет банка даст рекомендации по дивидендам в конце августа, ГОСА назначено на 25 сентября. Таким образом, банк выплатит дивиденды где-то в октябре. Дивидендная доходность предполагается на уровне 8.9% для обыкновенных акций и 9.7% для "префов", что чрезвычайно привлекательно.