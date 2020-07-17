Рынок акций РФ мало изменится в начале торговой сессии пятницы на фоне стабилизации мировых рынков. Доллар продолжит укрепляться против рубля перед выходными.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается отклонение индекса Мосбиржи в начале торгов в пределах 0,5% в диапазоне 2745-2770 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2740 и 2730 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2780 и 2790 пунктов, оценивает ситуацию Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Стабилизация немногим выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС остается актуальным сценарием для российского рынка акций в краткосрочной перспективе, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Ни сравнительно "мягкий" комментарий по итогам регулярного заседания ЕЦБ, ни сильные данные по розничной торговле в США за июнь не вызвали заметного оживления на мировых фондовых площадках. На валютном рынке РФ в начале торгов возможно некоторое повышение доллара к рублю вслед за укреплением валюты США к корзине мировых валют", — добавил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах снизились на 0,3-0,7% на фоне спада рынков Европы и Азии и общего снижения аппетита к риску из-за обострения отношений между США и КНР.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются на 0,2-0,7%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 0,6%, шанхайский Shanghai SE Composite Index повышается на 0,04%, японский Nikkei 225 снижается на 0,4%.

Стоимость нефти снижается на 0,2% до 43,30 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1385 доллара против 1,1381 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций повысился второй день подряд по основным биржевым индексам в условиях неоднозначного внешнего фона. Снижение рынка нефти и западных фондовых индексов отчасти компенсировалось позитивной макроэкономической статистикой по США и Китаю. Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов увеличился на 0,44%, до 2760,01 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,05%, до 1219,93 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 54 копейки, до 71,53 рубля, евро — на 50 копеек, до 81,49 рубля.