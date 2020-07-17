Спад в промышленности может оказаться заметно глубже нашего текущего прогноза

По нашему мнению, в июне существенное негативное влияние на темпы роста в добывающей промышленности продолжило оказывать заметное сокращение добычи нефти из-за исполнения обязательств в рамках сделки ОПЕК+. В то же время значительные темпы падения добычи угля и газа продолжили наблюдаться вследствие резкой просадки спроса на энергоносители в странах – основных торговых партнерах РФ. В обрабатывающей промышленности в июне ситуация продолжила улучшаться, чему способствовало постепенное смягчение карантина в Российской Федерации. Однако это улучшение оказалось менее значительным по сравнению с нашими первоначальными ожиданиями в связи с резким сжатием спроса на промышленную продукцию со стороны населения и бизнеса. Таким образом, мы полагаем, что восстановление в обрабатывающей промышленности может ощутимо затянуться. Мы ожидаем, что по мере увеличения квот, предусмотренного в рамках сделки ОПЕК+, а также постепенного восстановления экономики стран Старого Света ситуация в добывающей промышленности в ближайшие месяцы заметно улучшится. Мы также считаем, что реализация общенационального плана восстановления экономики окажет ощутимую поддержку промышленности в среднесрочной перспективе. В настоящее время мы подтверждаем прогноз сокращения промпроизводства на 4,1% по итогам текущего года, однако видим ощутимые риски того, что спад в промышленности может оказаться заметно глубже.

Годовая инфляция цен производителей вернется в область положительных значений

Принимая во внимание резкий рост рублевых цен на нефть в прошлом месяце (сорт Brent подорожал в июне на 24% по сравнению с маем), мы ожидаем, что в июле цены производителей в добывающем секторе продолжат быстро повышаться месяц к месяцу. При этом дополнительным фактором роста цен в добывающем секторе будет заметное подорожание промышленных металлов (в июне цена на алюминий выроста на 5,2% месяц к месяцу, медь подорожала на 8,1%, а никель – на 2,8%). Учитывая существенное подорожание нефти в прошлом месяце, мы считаем, что оптовые цены в секторе производства кокса и нефтепродуктов продолжат быстро повышаться. При этом рост цен в других секторах обрабатывающей промышленности будет весьма умеренным из-за слабого спроса со стороны населения и бизнеса (в июне объемы производства в обработке снизились на 6,4% год к году). Поскольку в июне погода была лишь немного холоднее, чем в том же месяце прошлого года, мы ожидаем, что в ближайшем будущем цены в секторе производства и распределения электричества, газа, пара и горячей воды практически не изменятся. В целом же мы считаем, что в июле 2020 г. месячное повышение ИЦП составит 6,3%. Таким образом, поскольку в июле прошлого года цены снизились на 2,7% месяц к месяцу, в текущем месяце годовая инфляция цен производителей составит 0,7%.