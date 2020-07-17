Операционные результаты за 2к20 оказались хуже ожиданий: производство алмазов сократилось на 42% г/г (на 20% ниже нашего прогноза), что обусловлено в основном падением объемов на 80% г/г на подземном руднике Удачный (где с мая остановлено производство на обогатительной фабрике №12) и на 30% г/г на Юбилейной трубке, а также отсутствием переработки руды на руднике Интернациональный. В связи с низкими объемами переработки запасы руды и гравия увеличились на 2,5 млн т, или почти на 1,9 млн карат, исходя из среднего содержания за 2к20. Компания подтвердила производственный план на весь 2020 г. на уровне 28–31 млн карат (-22% г/г и —14% к/к). Однако, принимая во внимание снижение объемов в 3к20–4к20, фактический результат может оказаться на 10% ниже.

Алроса во 2к20 показала дальнейшее снижение индекса цен на алмазное сырье – на 1 пп, или 3,2% г/г, что соответствует нашей модели. Мы ожидаем дополнительное снижение индекса в 3к20 – на величину до 8 пп к/к.

Общий объем продаж алмазов ювелирного качества во 2к20 был ожидаемо небольшим (0,6 млн каратов), при этом средняя цена реализации, как и предполагалась, была высокой – на 54% выше уровня годичной давности, чему способствовало усиление спроса на крупные камни в структуре продаж.

Показатели прибыли за 2к20, вероятнее всего, будут слабыми на фоне маленькой выручки и увеличения товарных запасов алмазов и руды. Как следствие, внимание будет сосредоточено на величине отрицательного свободного денежного потока на собственный капитал: по нашим предварительным расчетам, этот показатель составит 30 млрд руб.

Как мы отмечали ранее, продажи в июле–августе будут значительно ниже уровней за прошлые периоды. Этот фактор в сочетании с более низкими, чем мы ожидали, продажами во 2к20 (ввиду задержки восстановления торговли алмазным сырьем) дает основание предположить, что выручка за весь 2020 г. может оказаться на 8% ниже нашего текущего прогноза.