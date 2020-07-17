Вчера А.Заботкин, зампред Банка России, дал развернутое интервью агентству «Рейтер». Сегодня наступает «неделя тишины» перед очередным заседанием по ДКП, как следствие, высказывания г-на Заботкина – последний шанс скорректировать ожидания рынка относительно действий регулятора.

Конструктивно мягкая риторика г-на Заботкина в интервью, по нашему мнению, указывает на то, что курс на смягчение монетарной политики в следующую пятницу будет продолжен. Правда, вопрос о масштабе снижения ключевой ставки – на 25 бп (прогноз Росбанка) или на 50 бп – остается открытым. В пользу более осторожных действий говорят наблюдаемое в моменте ускорение динамики ИПЦ и возможное желание регулятора сохранить гибкость на последующие заседания. За более агрессивные действия выступает слабая макроэкономическая статистика и риск отклонения инфляции вниз от цели в 4% в ближайшие годы (из-за слабости спроса со стороны домохозяйств).

Заметим, что отечественные финансовые активы в последние недели больше внимания уделяют обстановке на мировых финансовых площадках и геополитическим новостям, нежели действиям ЦБ. Так, 19 июня регулятор был нацелен на позитивный сюрприз, сохраняя мягкую риторику при снижении ключевой ставки сразу на 100 бп. Однако с закрытия торгов 18 июня по текущий момент доходности ОФЗ на среднем и дальнем участках кривой прибавили от 15 бп до 30 бп, а рубль потерял 2.4% стоимости против доллара США (2-й по слабости результат среди валют развивающихся стран).

На грядущем заседании мы видим возможности ЦБ удивить участников рынка мягкостью своих действий еще более ограниченными.