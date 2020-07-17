Рост цен на золото себя не исчерпал
В апреле-июне Полюс (ПОКУПАТЬ) увеличил производство до 690 тыс. унций — (ПОЗИТИВНО)
В связи со вспышкой коронавируса на красноярской бизнес-единице Полюс испытывал дефицит рабочей силы в течение квартала, однако, риск снижения прогнозного уровня добычи на 2020г. не реализовался. Прогноз компания сохранила на уровне 2,8 млн унц.
В то же время расходы на локализацию вспышки Covid-19 повысились с 70 млн. долл. до 100 млн. долл., что, впрочем, является разовыми статьями и не окажет влияния на динамику издержек TCC и AISC. Выручка от продаж золота во II квартале составила $1,148 млрд, что подразумевает рост на 30% г/г и на 33% кв/кв. По нашему мнению рост цен на золото себя не исчерпал, спрос на защитные активы сохраняется, что выступает катализатором увеличения стоимости акций золотодобытчиков во втором полугодии.
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