Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился противоречивый фон. С одной стороны, давление на национальную валюту будет оказывать ситуация на рынке энергоносителей. С другой стороны, рубль получит поддержку от валют развивающихся стран, которые сегодня с утра предпринимают попытки роста. На таком фоне в начале торгов ожидаем консолидации основных мировых валют по отношению к рублю у уровней вчерашнего закрытия.

Так, ​пара доллар/рубль перейдет в боковое движение в районе 71,5 рубля​. В дальнейшем американская валюта может попытаться продолжить восходящее движение, которое может быть поддержано отступлением нефти марки Brent в диапазон 41-43 доллара за баррель, а также ухудшением спроса на риск, что вызовет ослабление валют развивающихся стран. ​При этом в ходе торгов ожидаем сохранение долларом позиций в нижней половине диапазона 70-75 рублей