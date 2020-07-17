Доллар сохранит позиции в нижней половине диапазона 70-75 рублей
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился противоречивый фон. С одной стороны, давление на национальную валюту будет оказывать ситуация на рынке энергоносителей. С другой стороны, рубль получит поддержку от валют развивающихся стран, которые сегодня с утра предпринимают попытки роста. На таком фоне в начале торгов ожидаем консолидации основных мировых валют по отношению к рублю у уровней вчерашнего закрытия.
Так, пара доллар/рубль перейдет в боковое движение в районе 71,5 рубля. В дальнейшем американская валюта может попытаться продолжить восходящее движение, которое может быть поддержано отступлением нефти марки Brent в диапазон 41-43 доллара за баррель, а также ухудшением спроса на риск, что вызовет ослабление валют развивающихся стран. При этом в ходе торгов ожидаем сохранение долларом позиций в нижней половине диапазона 70-75 рублей
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