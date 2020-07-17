Широкий портфель препаратов и абсолютное лидерство на рынке лечения муковисцидоза делают компанию Vertex Pharmaceuticals привлекательной, но на текущий момент она оценена справедливо. При этом в долгосрочном периоде одобрения препаратов, которые сейчас находятся на начальных стадиях исследований, могут дать апсайд к нашей оценке. По нашему мнению, на горизонте 3 и 5 лет потенциал роста акций компании составляет 6% и 13%, соответственно.

Одобрение Trikafta в 2019 году дало компании возможность охватить 90% рынка лечения муковисцидоза (в США оценивается в $6 млрд). Конвертация пациентов с предыдущих препаратов на Trikafta позволит продлить эксклюзивность портфеля препаратов для лечения муковисцидоза до 2037 года. Ближайшие конкурентные препараты даже в случае успеха испытаний не выйдут на рынок в ближайшие годы, что еще больше укрепляет доминантную позицию компании на рынке лечения муковисцидоза.

Наиболее интересными драйверами роста выручки компании из пайплайна могут стать препарат CTX001 (генная терапия) для лечения бета-талассемии и серповидноклеточной анемии и препарат VX-814 для лечения дефицита альфа-1 антитрипсина (фаза 2).

Основные риски:

• Реформа здравоохранения в США

• Провал разработки новых препаратов

• Появление конкурентов на рынке лекарств от кистозного фиброза

• Продолжительная пандемия COVID-19

Vertex Pharmaceuticals – крупная американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения кистозного фиброза (муковисцидоз). Муковисцидоз – заболевание, ухудшающее работу легких, что в отсутствии должного лечения приводит к смерти пациентов. Численность потенциальных пациентов составляет примерно 75 тыс. человек. В 2012 году компания получила одобрение по препарату Kalydeco, который стал первым лекарством для поддержания здоровья пациентов с данным заболеванием и перевел данное заболевание из смертельного в хронический статус. После этого компания получила одобрения по препаратам Orkambi (2015), Symdeko (2018) и Trikafta (2019).



