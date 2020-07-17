В перспективе второго полугодия финансовый результат X5 улучшится
Выручка X5 Retail Group во втором квартале 2020 г., согласно предварительным операционным данным, выросла на 13,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 492,975 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании. При этом за первое полугодие 2020 г. выручка ритейлера увеличилась на 14,5% и составила 961,435 млрд руб.
X5 продолжает демонстрировать двузначные темпы прироста выручки, однако они оказались ниже, чем в 1 квартале. Данного результата удалось достичь благодаря росту сопоставимых продаж на 4,3%, росту торговой площади на 10,7%. Ключевым форматом стал «магазин у дома».
В перспективе второго полугодия мы полагаем, что финрезультат компании улучшится: ситуация в экономике позволяет. Так, отмечается рост расходов населения по мере выхода из карантинного режима, фокус смещается в пользу продовольственных товаров, и в целом расширяется ассортимент покупок (не только товары первой необходимости, как в начале кризиса).
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