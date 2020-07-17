Morgan Stanley, инвестиционный банк с активно развивающимся сегментом управления активами, сообщил об увеличении прибыли на акцию на 59%, до $1,96. Чистая прибыль повысилась на 42%, до $3,2 млрд. Основной причиной роста прибыли стало существенное (+71% и +35%) увеличение доходов от трейдинга и от инвестиционного банкинга — до $4,7 млрд и $2,1 млрд соответственно. В резерв на ожидаемые кредитные убытки направлено $246 млн (+1347%). Стоимость риска в годовом выражении составила 0,86%, что соответствует нашим прогнозам, так как в течение последних лет MS наращивал кредитный портфель. Остаток кредитов на 30 июня 2020 года превышал $150 млрд, на него приходится 15% от баланса.

Чистая выручка Morgan Stanley увеличилась на 31%, до $13,4 млрд, на фоне роста процентных доходов на 55%, до $1,6 млрд, которое было связано с опережающим (-78%) снижением процентных расходов. В то же время процентные доходы упали на 48%. Непроцентные доходы увеличились до $11,8 млрд (+28%), но отмеченный всплеск активности не может быть постоянным. Рост чистой выручки зафиксирован в каждом операционном сегменте Morgan Stanley. В Institutional Securities: +56%, до $8 млрд, в Wealth Management и Investment Management: +6% — до $4,7 млрд и $0,89 млрд соответственно. Лидером роста чистой прибыли стал Institutional Securities с результатом +95%, до $2,2 млрд. Investment Management зафиксировал повышение чистой прибили на 20%, до $0,15 млрд, а уWealth Management показатель сократился до $0,85 млрд (-10%), что было связано с ростом расходов на заработную плату.

По итогам квартала Morgan Stanley выглядит достойно в сравнении с банками, которые специализируются на кредитовании. У корпорации достаточный запас акционерного капитал 1-го уровня (CET1) – 16,1%, есть возможность для выплаты дивидендов и покрытия потенциальных убытков (которых мы не ожидаем) и дальнейшего развития бизнеса. К концу 2020 года Morgan Stanley завершит сделку по приобретению финансовой корпорацию E*TRADE Financial Corporation (ETFC) за $13 млрд и станет ведущим игроком в индустрии Workplace Wealth. Эта индустрия специализируется на управлении акциями сотрудников корпораций, которые они получают в виде вознаграждений, но продажа которых сразу невозможна (Employee stock purchase plan, ESPP). Благодаря интеграции сегмент по управлению активами Wealth Management будет приносить примерно 57% прибыли до налогообложения, исключая потенциальную синергию, по сравнению с 43% в 2019 году.

Целевая цена на акции MS составляет в базовом варианте $66. Мы считаем, что на фоне других корпораций финансового сектора Morgan Stanley выглядит интересно, поэтому рекомендуем покупать ее бумаги. В случае развития «медвежьего» тренда, котировка может опуститься до $52. До конца текущего года в финансовом секторе будет повышенная волатильность, которая может влиять на цены акций как положительно, так и отрицательно.