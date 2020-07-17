Накануне рубль, в соответствие с нашими ожиданиями, оказался под давлением вместе с прочими валютами развивающихся стран.

В утренние часы российская валюта продолжает торговаться на более слабых уровнях вблизи 71.6 в паре с долларом и 81.6 в паре с евро. Нефтяные котировки умеренно снижаются, но пока остаются выше 43 долл./бар. (Brent), что не создает дополнительного давления на рубль.

В ближайшие недели мы не видим пространства для значимого укрепления российской валюты. В пользу такого сценария говорят данные, указывающие на более медленное восстановление мировой экономики, продолжающиеся трения между США и Китаем, а также по-прежнему высокое распространение коронавируса в мире.

Наконец, хотя антироссийская санкционная риторика пока не оказывает значимого давления на рубль, по мере приближения выборов в США вероятность появления новых сообщений по данной теме останется высокой, что не добавит оптимизма российскому валютному рынку. Промышленное производство в России по итогам июня снизилось на 9.4% г/г после снижения на 9.6% г/г месяцем ранее. Продолжается серьезный спад в добыче полезных ископаемых (во многом из-за сокращения нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+). Кроме того, хотя спад обрабатывающей промышленности в целом несколько замедлился (до 6.5% г/г), в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос (машиностроение, производство автотранспортных средств, электрооборудования), спад остается высоким. В результате, внутренний спрос по-прежнему является фактором неопределенности для дальнейшего восстановления российской экономики.



