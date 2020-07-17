Драматическое падение нефти : ждать ли его осенью?
Любят у нас, да и не только у нас, пугать инвесторов.
Появилась новая страшилка про очередной обвал цен на нефть, который якобы произойдет после завершения действия соглашений ОПЕК+, то есть в конце августа – начале сентября.
Нужно сказать, следующее: во-первых, сырьевой рынок двигают спрос и предложение, сейчас рынок сбалансирован. Мировая экономика быстро восстанавливается и в августе может возникнуть перекос в сторону спроса. Поэтому в ОПЕК думают об увеличении добычи нефти и о пересмотре соглашений ОПЕК+.
Во-вторых, пока нет никаких признаков того, что стороны соглашения ОПЕК+ готовы снова отказаться от этого механизма регулирования мирового рынка и начать новую ценовую войну.
Весеннее обострение на нефтяном рынке сильно ударило по американским сланцевым компаниям, они лежат на лопатках. Нет никакой необходимости в демпинге от основных производителей.
Думаю, что сейчас нет оснований для беспокойства, нефть легла в дрейф в коридоре 39-46, из которого ее вывести могут только чрезвычайные события.
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