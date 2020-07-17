Группа Mail.ru представит свои финансовые результаты за 2К 2020 г. перед открытием рынка в четверг, 23 июля. Мы ожидаем, что пандемия и режим самоизоляции негативно отразились на рекламном бизнесе компании, однако сильная динамика игрового бизнеса и проектов в сфере Ed-tech частично компенсирует отрицательные эффекты. Рентабельность EBITDA могла снизиться на фоне изменения структуры доходов, о чем ранее предупреждал менеджмент.

Выручка группы, согласно нашим расчетам, выросла до 23 млрд руб. Сегмент Communication and Social, вероятно, продемонстрировал негативную динамику во 2К на фоне падения рекламного рынка. По нашим оценкам, выручка сегмента снизилась на 6,5% г/г — до 10,9 млрд руб. Мы закладываем, что рынок интернет-рекламы впервые за последние годы показал сильное падение во 2К, но благодаря малой доле МСБ и ориентации на performance-рекламу MRG могла продемонстрировать результаты лучше среднеотраслевых. Мы ожидаем увидеть увеличение выручки IVAS с замедлением роста музыкальных сервисов, но заметным улучшением динамики прочих направлений (стикеров, внутриигровых платежей и пр.). Рентабельность сегмента C&S могла оказаться под давлением в силу проведения масштабных онлайн-мероприятий, мер поддержки бизнеса в период пандемии, запуска ряда новых продуктов внутри социальных сетей, а также негативной динамики доходов от рекламы.

Рост выручки игрового сегмента начал ускоряться в конце марта при усилении карантинных мер в мире. По итогам месяца игровое подразделение группы отчиталось о росте выручки на 20% г/г. Мы полагаем, что дополнительную поддержку сегменту оказало изменение валютного курса т.к. по итогам 1К уже 69% игровой выручки компании приходилось на международные рынки. Среди релизов группы во 2К мы отметили запуск Dino Squad на мобильных устройствах в апреле и Warface Breakout на консолях в конце мая. Значительный рост трафика и вовлеченности пользователей вкупе с изменением валютного курса и новыми запусками, на наш взгляд, позволили продемонстрировать сильный рост выручки сегмента на уровне 35% г/г. Низкая стоимость привлечения пользователей могла позитивно отразится на рентабельности подразделения, и мы прогнозируем маржинальность EBITDA игрового сегмента в 20% против 6,6% по итогам предыдущего квартала.

Юла, на наш взгляд, столкнулась с сильным замедлением темпов роста на фоне пандемии. Однако, сервисы категории generals, вероятно, пострадали меньше специализированных. Операционные расходы, скорее всего, будут следовать за динамикой выручки, что ограничивает потери в рентабельности. Замедление роста Юлы могло быть скомпенсировано ускорением темпов в ED-Tech по мере перехода населения к самоизоляции.

Среди неконсолидируемых проектов компании сильную динамику должны были показать сервисы доставки еды. Выручка Delivery Club росла более чем в 2 раза последние периоды, и мы ожидаем увидеть ускорение прежних темпов на фоне карантинных мер. Ситимобил, вероятно, напротив столкнулся с падением спроса и существенным замедлением роста во 2К.

Мы закладываем снижение маржинальности EBITDA Mail.ru до 26,7% в связи с просадкой рентабельности в сегменте Communication & Social, а также изменением общей структуры выручки с более высокой долей игрового бизнеса. EBITDA группы, согласно нашим расчетам, снизится примерно на 15% г/г до 6,1 млрд руб.

В день выхода результатов менеджмент Mail.ru Group проведет конференц-звонок. По итогам 1К группа отозвала прогнозы, и мы ожидаем услышать больше комментариев относительно предполагаемой динамики основных показателей во втором полугодии. Наш взгляд на компанию остается позитивным, особенно на фоне недавно приобретенного листинга на МосБирже. Мы предполагаем, что есть высокая вероятность включения бумаг группы в базы расчетов индексов, в том числе MSCI Russia, что позитивно отразится на котировках. Наша рекомендация для GDR Mail.ru Group остается «Покупать».