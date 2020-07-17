В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ИнтерРАО (+5,44%) и гдр TCS Group (+2,12%). В лидерах снижения были гдр РусАгро (-0,92%) и привилегированные акции Мечела (-0,85%).

Акции ИнтерРАО в пятницу растут после сообщений о намерении совета директоров компании 31 июля рассмотреть долгосрочную стратегию развития на период до 2025 года. Инвесторы не исключают корректировок в дивидендной политике и последующего перехода компании на выплаты в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

С технической точки зрения новости вывели бумаги ИнтерРАО из среднесрочного “боковика”, ограниченного отметками 4,85-5,1500 руб., но еще не факт, что котировкам удастся удержать позиции по итогам дня. Позитивным для “быков” сигналом выступает резкое повышение объема торгов по акциям. При способности закрепиться выше 5,3000 руб. стоит ждать движения к апрельскому пику 5,5100 руб. и выше. До падения ниже 5,1500 руб. имеет смысл сохранять “длинные” позиции.