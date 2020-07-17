Акции "ИнтерРАО" вышли из среднесрочного боковика
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ИнтерРАО (+5,44%) и гдр TCS Group (+2,12%). В лидерах снижения были гдр РусАгро (-0,92%) и привилегированные акции Мечела (-0,85%).
Акции ИнтерРАО в пятницу растут после сообщений о намерении совета директоров компании 31 июля рассмотреть долгосрочную стратегию развития на период до 2025 года. Инвесторы не исключают корректировок в дивидендной политике и последующего перехода компании на выплаты в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.
С технической точки зрения новости вывели бумаги ИнтерРАО из среднесрочного “боковика”, ограниченного отметками 4,85-5,1500 руб., но еще не факт, что котировкам удастся удержать позиции по итогам дня. Позитивным для “быков” сигналом выступает резкое повышение объема торгов по акциям. При способности закрепиться выше 5,3000 руб. стоит ждать движения к апрельскому пику 5,5100 руб. и выше. До падения ниже 5,1500 руб. имеет смысл сохранять “длинные” позиции.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200717/831792344.html