Внешний фон не располагает к увеличению спроса на валюты развивающихся стран
В конце недели рубль показывает отрицательную динамику, ослабление по отношению к доллару составило около 70 коп. с момента окончания основной торговой сессии в четверг 16 июля, курс достиг 71,92 руб./доллар США.
Глобальный новостной фон не располагает к увеличению спроса на валюты развивающихся стран. Продолжаются трения между США и Китаем из-за Гонконга, фиксируется высокая скорость распространения коронавируса в мире. Статистика из КНР казала на низкий оборот розничной торговли в стране, в июне он остался отрицательным (-1,8% г/г против —2,8% в мае).
Снижение нефтяных котировок, которые пока тем не менее остаются выше $43 за баррель (Brent), создает незначительное давление на рубль.
Промышленное производство в России показывает медленное восстановление. Хотя предприятия преимущественно возобновили деятельность в начале лета, пром.производство в России по итогам июня снизилось на 9.4% г/г после снижения на 9.6% г/г месяцем ранее. Результаты обрабатывающей отрасли также не прибавили оптимизма, снижение на 6,5% г/г.
Сохраняются риски, обусловленные санкционной риторикой. Напомним, о введении персональных санкций в отношении 25 россиян Великобританией, ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о необходимости немедленно ввести санкции против России. Впрочем, это осталось лишь призывом. Санкционные риски могут усиливаться в период перед выборами президента США. К примеру, слышны резкие высказывания относительно ограничения импорта из России от кандидата Джо Байдена. Также 15 июля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что «Северный поток-2» и «Турецкий поток» могут включить в число проектов, которые попадают под действие закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Продолжается период выплаты дивидендов российскими компаниями, сопровождающийся повышенным спросом на валюту, т.к. зарубежные инвесторы и часть российских конвертируют поступающие дивиденды.
Постепенное снятие ограничений по всей стране сопровождается ростом спроса, в том числе на импорт, а соответственно и на иностранную валюту. По итогам июля может ухудшиться показатель платежного баланса.
Однако возможность улучшить торговый и платежный балансы у России появится с начала августа, после смягчения квот в рамках ОПЕК+. Дополнительные 400 тыс. баррелей добычи нефти в сутки при сохранении текущего диапазона цен на сырье увеличат приток валютной выручки.
Ожидаем боковое движение курса рубля, при этом вероятность вспышек волатильности сохраняется. Диапазон движения российской валюты на ближайшую неделю в паре с долларом США – 70,5–72,31, в паре с евро – 80,64-83,05.
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