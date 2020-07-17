MSCI объявит 12 августа результаты квартальной ребалансировки индекса, все изменения вступят в силу после закрытия рынка 31 августа. АДР Яндекса теперь удовлетворяют требованиям к минимальной локальной ликвидности и должны войти в MSCI Russia с весом в 7,6%, что подразумевает приток в ~420 млн долл. от индексных фондов. Мы также видим соответствующие перспективы у ГДР Mail.ru Group после локального листинга компании 2 июля. На наш взгляд, эти бумаги, скорее всего, войдут в MSCI Russia в ноябре. Впрочем, индексный провайдер, возможно, предпочтет дождаться более подробных данных о ликвидности, и тогда включение компании в индекс может быть отложено до следующего года.

Яндекс, наконец, достоин войти в MSCI Russia

Ввиду более высокого порога для включения, MSCI Russia нечасто пополняется новыми компаниями в рамках ежеквартального пересмотра. Однако август нынешнего года должен стать исключением. По нашим оценкам, ADR Яндекса теперь отвечают трем основным требованиям для вхождения в MSCI Russia: 1) локальный листинг, 2) рыночная капитализация free float выше порога включения и 3) минимально достаточная локальная ликвидность. Первым двум критериям компания уже давно соответствует, и лишь третий служил препятствием в последние несколько кварталов. Однако в этом году объем торгов акциями компании на российском рынке значительно вырос, и теперь их ликвидность намного превосходит пороговый уровень, необходимый для включения в индекс. Как видно из приведенной ниже диаграммы, ATVR Яндекса (Annualized Traded Value Ratio) стабильно находится выше минимального уровня в 15% уже четыре квартала подряд.

Как мы отмечали в обзоре от 24 апреля 2019 г. «В преддверии полугодовой ребалансировки индекса MSCI RUSSIA: нехарактерное затишье», не существует четкого разделения между акциями Яндекса, которые обращаются на Московской и Нью-йоркской биржах, поскольку, как считают в самой компании, эти акции просто «перетекают» с одной площадки на другую. Однако, учитывая мощный рост акций компании на внутреннем рынке с момента публикации нашего обзора в апреле 2019 г. (+46%) и сопутствующий скачок торгового оборота, мы нисколько не сомневаемся в том, что на долю российского рынка теперь приходится более минимального уровня в 15% от общего объема торгов акциями Яндекса.

Формальный вес – 7,6%, приток от пассивных инвесторов ~420 млн долл.

Мы оцениваем общий free float Яндекса в 85%. Если MSCI согласится с нашей оценкой и присвоит акциям компании FIF в 0,85, то они войдут в индекс с формальным весом 7,6%, что подразумевает обязательный приток от индексных фондов в размере ~420 млн долл. (3,7x совокупного ADTV на российском и американском рынках за три месяца), а фактически приток может быть в 2-3 раза больше, если учесть активных инвесторов.

Последствия для индекса MSCI Russia 10/40

Если Яндекс войдет в состав MSCI Russia с весом 7,6%, акции компании могут стать одним из четырех крупнейших участников индекса. Это будет иметь определенные последствия для индекса MSCI Russia 10/40, на который ориентируются главным образом европейские фонды, инвестирующие в российские бумаги (согласно Положению о совместных инвестициях в обращающиеся ценные бумаги (UCITS III), фонд может инвестировать не более 10% активов в акции одной компании при условии, что в совокупности на эти компании придется не более 40% активов). Рыночная капитализация free float Яндекса на текущий момент практически соответствует таковой у Норникеля – четвертого по величине участника индекса MSCI Russia. Если на дату отсечки (19 августа) Яндекс превзойдет Норникель по данному показателю, его вес в индексе MSCI Russia 10/40 может практически удвоиться и составить ~9%, что поспособствует притоку дополнительных средств, тогда как вес Норникеля может уменьшиться на соответствующую величину. Отметим, что данные об объеме пассивных инвестиций, осуществляемых в соответствии с индексом MSCI Russia 10/40, недоступны, а потому оценить приток средств не представляется возможным, но это может вынудить инвесторов, отдающих предпочтение той или иной бумаге, переложиться из Норникеля в Яндекс и наоборот.

Mail.ru Group – кандидат на включение в ходе ноябрьского пересмотра

Состоявшийся 2 июля локальный листинг ГДР Mail.ru Group на Московской бирже сделал компанию кандидатом на включение в состав индекса MSCI Russia, хотя произойдет это не в ходе ближайшего августовского пересмотра. Если предположить, что бумага удовлетворит требованиям по уровню минимальной ликвидности в течение следующих трех месяцев, то мы полагаем, что у нее есть все шансы на включение в индекс уже в ноябре (объявление результатов – 10 ноября, вступление в силу – 1 декабря).

Однако, принимая во внимание, что бумага только недавно начала торговаться на локальной бирже, MSCI может решить подождать дополнительных данных по ликвидности (хотя для ее расчета может быть использован и 3-месячный ATVR при стандартном периоде в 12 месяцев). Следовательно, если в ноябре ГДР Mail.ru Group в состав индекса не войдут, они станут главным кандидатом на включение в ходе либо квартальной ребалансировки в феврале 2021 г., либо уже полугодовой – в мае. MSCI также должен будет определить коэффициент FIF, который, по нашим оценкам, составит либо 0,50, либо 0,55. Так, рыночная капитализация free float в 2,475 млрд долл., рассчитанная на основании коэффициента FIF 0,50, на текущий момент существенно превышает пороговое значение для включения в состав индекса, которое для ноябрьской ребалансировки, по нашим оценкам, может составить 1,7-1,8 млрд долл.

Формальный вес Mail.ru составит ~1,2%, пассивные притоки ~90 млн долл.

Если в ноябре в индекс будут включены ГДР Mail.ru Group, формальный вес компании составит ~1,2%. Притоки средств ориентирующихся на индексы MSCI инвесторов могут достичь ~90 млн долл. (29x 3M ADTV), а с учетом активных инвесторов этот показатель может вырасти в 2-3 раза.

Вес России в MSCI EM – на более чем трехлетнем минимуме

В результате стремительного роста российского фондового рынка в прошлом году вес страны в индексе MSCI EM в середине 2019 г. превысил отметку в 4,2%, достигнув максимума за последние несколько лет. Однако с тех пор данный показатель снизился и на текущий момент составляет всего 2,94% – минимальное значение с июня 2017 г. – вследствие ослабления рубля и более слабой динамики России в сравнении с EM (+7% против +20%), наблюдавшейся в течение последних четырех месяцев.