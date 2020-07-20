По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись разнонаправленно. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,28%, закрывшись на отметке 3224,73 пункта; промышленный индекс Dow Jones потерял 0,23%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,28%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на один базисный пункт, до 0,62%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на два базисных пункта, до −0,45%.

Традиционно заниженные ожидания по прибылям американских компаний, которые вновь превышают мрачные консенсус-прогнозы, в очередной раз послужили дополнительным драйвером роста заокеанских бенчмарков. На этой неделе Tesla, Intel, Microsoft, и Verizon Communications представят свои операционные результаты. Кроме того, в понедельник в Конгрессе США начнутся обсуждения очередного законопроекта о помощи американской экономике, который может стать предметом торга между республиканцами и демократами и усилить волатильность на фондовых рынках.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,51% и закрылись на отметке $43,10. Давление на цену продолжают оказывать новости о новых случаях распространения коронавируса, что создает риски восстановления мировой экономики. Однако на стороне «быков» могут выступить данные нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которым за неделю, завершившуюся 17 июля, число действующих нефтяных буровых агрегатов в США уменьшилось на одну единицу и стало 18 снижением подряд.

В пятницу индекс Мосбиржи прибавил 0,54%, закрывшись на отметке 2774,79 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2740 и 2720 пунктов, сопротивления — 2780 и 2800 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 120850 и 119000 пунктов, сопротивления — 122000—123000 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 71,87, потеряв 0,67% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 71,45 и 71, сопротивления — 72 и 72,30.



