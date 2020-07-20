В пятницу торги прошли без сильных движений по рынку в целом, изменения цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. Новатэк (NVTK) подорожал на 1.8%, АФК Система (AFKS) – на 1.8%, Норникель (GMKN) – на 1.3%, Аэрофлот (AFLT) – на 1.1%. Тем временем Татнефть (TATN) и Транснефть (TRNFP) потеряли по 0.5%, НЛМК (NLMK) – 0.4%, Роснефть (ROSN) – 0.3%. Рынки в целом остаются в состоянии неопределенности, трейдеры следят за потоком отчетности компаний за второй квартал текущего года, риски возобновления ограничений в связи с пандемией остаются сдерживающим фактором.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Интер РАО (IRAO) подорожали на 6.8%, Коршуновского ГОКа (KOGK) – на 4.9%, Мегионнефтегаза (MFGS) – на 3.0%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в небольшом плюсе фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, пока не сложилось единой динамики и по азиатским индексам.

Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС, но внешний фон пока не дает существенных оснований для закрепления ниже уровня 1200 пунктов, который можно считать нижней границей текущего консолидационного диапазона. Риски, связанные с распространением COVID-19, остаются сдерживающим фактором для инвесторов, в то время как в ЕС и США обсуждаются новые меры поддержки экономики. Кроме того, на рынки может влиять поток корпоративной отчетности (сегодня до открытия торгов в США ожидается отчетности нефтесервисной компании Halliburton). В валютной секции в начале торгов возможно продолжение повышения по паре доллар-рубль в соответствии с обстановкой на мировом валютном рынке.