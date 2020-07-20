В рамках предстоящей недели рынки продолжат находиться под риском активизации продаж.

Так, в мире продолжается активное распространение коронавируса, а ежедневные темпы прироста числа заболевших регулярно устанавливают новые максимумы. Аналогичная ситуация в США, где к концу прошлой недели количество новых случаев заражения в сутки превысило 77 тысяч человек, что более чем вдвое выше апрельских максимумов. В сложившихся обстоятельствах возможно восстановление карантинных ограничений в некоторых Штатах, что негативно повлияет на деловую активность и, соответственно, динамику американской экономики. В свою очередь, данный фактор ухудшит отношение инвесторов к рисковым активам.

Плюс к этому, продолжается рост напряженности в отношениях между США и Китаем, что подогревает опасения относительно влияния ситуации на их торговые взаимоотношения. Дальнейшее ухудшение отношений между странами может привести к введению тарифов на поставки китайской продукции в Штаты, что станет ударом по уже существующим торговым договоренностям и поставит под вопрос исполнение первой фазы торгового соглашения. Подобное развитие событий выступит существенным негативным фактором для мировой экономики и, соответственно, широкого спектра рисковых активов.

Из макроэкономической статистики на предстоящей неделе выделим публикацию предварительных индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США. В частности, данные по США могут оказаться хуже на фоне активного распространения коронавируса, что заставит инвесторов пересмотреть свои ожидания по динамике американской экономики в сторону ухудшения и окажет давление на рынки. Также инвесторы продолжат внимательно следить за сезоном отчетностей компаний в США. А публикуемые данные могут оказать влияние как на отдельные бумаги, так и на динамику отдельных секторов и рынки в целом.

Если же говорить о настроениях, сложившихся на рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как умеренно негативные. Так, в Азии основные фондовые площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 0,4%. На рынке энергоносителей преобладают продажи, что вновь увело ближайший фьючерс на нефть марки Brent ниже 43 долларов за баррель.

В сложившихся обстоятельствах в начале сессии ожидаем некоторого преобладания продаж в российских акциях, что приведет к отступлению нашего рынка от уровней закрытия пятницы. При этом в первой половине дня индекс МосБиржи продолжит движение в диапазоне 2750-2800 пунктов. Однако в дальнейшем преобладание продаж может сохраниться, что приведет к попыткам отступления рынка под нижнюю границу данного коридора.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем попыток национальной валюты удержать позиции у уровней закрытия пятницы. На фоне отступления цен на нефть и разнонаправленного движения валют развивающихся стран сегодня с утра, пара доллар/рубль может перейти в боковое движения чуть ниже 72 рублей. Однако в дальнейшем ждем попыток американской валюты подняться в середину диапазона 70-75 рублей, на ухудшении внешней конъюнктуры.



