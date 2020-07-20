Индекс МосБиржи поднимается три последние сессии, однако масштаб этой волны роста совсем незначительный. Колебания индекса по-прежнему укладываются в пределы устоявшегося бокового коридора. Волатильность в течение торговых сессий остается пониженной.

Невыразительная динамика на рынке способствует продолжению падения оборотов торгов. В прошлую пятницу в акциях индекса МосБиржи наторговали на 43 млрд руб. Это минимум за последние два месяца, если не брать в расчет сессию 3 июля, когда не было торгов в США.

Пониженная активность участников и нейтральная динамика многих голубых фишек приводит к росту интереса трейдеров и инвесторов к менее ликвидным акциям второго/третьего эшелонов. Некоторое время индекс акций компаний средней и малой капитализации может выглядеть лучше, чем голубые фишки. На прошлой неделе этот индикатор как раз вышел в плюс с начала 2020 г. Индекс голубых фишек все еще в минусе на 12%.

Ключевые уровни по индексу МосБиржи остаются прежними. Снизу важная область поддержки расположена около 2680–2700 п. Сверху границей бокового коридора выступает район 2835–2840 п. Причин для слома боковика пока нет. Возможно, он останется актуальным всю эту неделю.

В конце предыдущей недели наиболее сильную динамику начал показывать сектор электроэнергетики. В лидерах оказались акции Интер РАО, подскочившие в пятницу на 6,8%. Ускорение началось после сообщения о том, что совет директоров 31 июля рассмотрит вопрос о стратегии компании до 2025 г. с перспективой до 2030 г. Каких-то более конкретных драйверов не было. В кейсе Интер РАО важную роль играет размер чистой прибыли, которая направляется на дивиденды. Пока это 25%. Предпосылок для роста до 50% не появлялось. Наоборот, еще в прошлом году в компании заявляли об отсутствии плана пересмотра подхода к дивидендам в рамках новой стратегии.

Поэтому во многом движение может носить технический характер. Акции вышли из затяжного бокового коридора и начали подниматься с ускорением — стандартный паттерн. В Интер РАО такие импульсы ранее мы уже несколько раз видели. Долгосрочный взгляд по бумагам остается положительным. Ближайшие промежуточные уровни сопротивления расположены около 5,5–5,6 руб.

Пока российский рынок остается в боковике, отдельные бумаги могут быть интересны со спекулятивной точки зрения при реализации сценария пробоя границ устоявшегося коридора. То есть можно присоединяться к движению, например, при закреплении над верхней границей боковика. В условиях невысокой рыночной волатильности этот подход может быть интересен для краткосрочных трейдеров. Пример Интер РАО показателен. Ранее то же самое мы видели в бумагах Московской биржи, которые импульсным движением вышли из диапазона.

Среди лидеров роста на прошлой неделе оказались акции Яндекса. В пятницу бумаги компании выросли еще на 3,3% и переписали исторические максимумы. В моменте наблюдается уже достаточно сильная перекупленность. Ближайшим ориентиром наверху выступает круглая отметка в 4000 руб.

На нашем рынке сохраняется тенденция повышенного спроса на так называемые «истории роста». Помимо Яндекса в пятницу продолжился устойчивый подъем в TCS Group (+2,5%). Уверенно восстанавливаются бумаги Детского мира (+2,1%). Также к «историям роста» на нашем рынке можно отнести бумаги Qiwi и Mail.ru Group.

Одним из ключевых событий недели станет пятничное заседание Банка России по ключевой ставке. Консенсуса у рынка нет. Часть экспертов не ждут изменения ставки, часть ожидают ее снижения на 25 или 50 п.п. В пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики указывает риторика представителей ЦБ. Сначала глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для снижения ставки еще есть. Затем зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью Reuters также это подтвердил, но указал на то, что существенная часть для смягчения уже реализована.

Если регулятор примет решение снизить ставку в пятницу, то формально это положительный драйвер для рынка рублевых облигаций и акций. С начала марта мы видели мощный рост бондов, который привел к новым историческим максимумам по индексам ОФЗ и корпоративных облигаций.

Стоит учитывать, что положительный эффект от снижения ставок закладывается в цены акций гораздо дольше, чем по долговым бумагам. Тем не менее именно этот драйвер для российского фондового рынка является ключевым в плане драйверов роста на горизонте ближайших кварталов.

Мягкая денежно-кредитная политика в теории может быть умеренно негативна для курса рубля, так как снижается дифференциал ставок по отношению к другим валютам. Ближайшим ориентиром по паре USD/RUB наверху выступает район 72,5–72,8. До этих отметок каких-то существенных уровней сопротивления пока не наблюдается.

На этой неделе российские компании продолжат публиковать отчеты за II квартала. Операционные результаты выйдут у Русагро (понедельник), Русгидро (вторник), ТМК (среда), Полиметалла (четверг), Распадской (пятница). Кроме того, начнутся и финансовые отчеты по МСФО: НЛМК, Северсталь, Mail.ru Group (четверг).

Пройдет пара дивидендных отсечек. В четверг будет последний день для попадания в реестр акционеров НКХП, а в пятницу в НМТП. Дивидендный гэп в НМТП может быть около 10%. На мой взгляд, шансы на последующее поступательное восстановление этих бумаг высокие, несмотря на ожидания более низких выплат в следующем году.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,3%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце июля падают на 0,5% и находятся около уровня $42,9.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи пройдет чуть ниже уровня закрытия пятницы.



