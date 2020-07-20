Сегодня с утра американские фьючерсы падают примерно на полпроцента, под отметку 43 доллара за баррель ушла нефть. Все это говорит в пользу того, что откроемся мы небольшим снижением.

Однако принципиально картина не меняется: Индекс Мосбиржи останется в боковике 2700-2810 пунктов. Ждем также пониженных оборотов торгов, на что влияет как традиционных сезон отпусков, так и отсутствие поводов для сильных покупок и продаж.

В отсутствии идей для сильных движений сложно давать какие-то конкретные рекомендации по бумагам. Рекомендуем лишь обратить внимание на «Яндекс», который выглядит сильно перекупленным и небольшая коррекция ему не повредила бы.

Впрочем, мы неоднократно видели, как американские фьючерсы после открытия Европы разворачивались вверх. Трудно прогнозировать, произойдет ли такое сегодня, поскольку на западные рынки продолжает давить неблагоприятная ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом.

Как всегда в отсутствии идей для движения рынка в целом, что-то должно выстрелить во «втором эшелоне». Там точечных идей, в том числе дивидендных, намного больше.

Прошлую неделю рубль в паре с долларом закрыл чуть ниже отметки 72. Сегодня торги будут проходить около этого уровня с тенденцией ослабления рубля.

Сохраняется интрига относительно решения Банка России по ставке. У нас практически нет сомнений, что регулятор пойдет на снижение показателя. Скорее всего, сразу на 0,5 п.п., поскольку экономика нуждается в дешевых деньгах для роста.

Это станет негативным драйвером для рубля и ОФЗ. Соотношение «риск-доходность» по рублевым бондам России, на наш взгляд, станет непривлекательным из-за огромных рисков девальвации рубля. Поэтому по факту можно ждать не столько сильной коррекции в ценах ОФЗ, сколько выхода из бумаг нерезидентов, для которых валютные риски сейчас являются главными. Это еще увеличит давление на рубль.

Нефть остается в коридоре 40-43,5 долларов за баррель, и пока нет никаких причин для выхода из него. Сейчас котировки движется от верхней границы к нижней, но сильной поддержки вряд ли достигнут. Можно попытаться покупать контракты при приближении к отметке 41 доллар, а можно построить опционную стратегию с прицелом, что нефть не выйдет из диапазона 40-44 доллара.