Внешний фон перед стартом торгов в России преимущественно негативный. Неспособность европейских лидеров договориться о фонде экономической поддержки создаёт повышенную неопределённость в экономике региона. Статистика в Азии свидетельствует о возможном более длительном периоде восстановления. Рынок нефти также испытывает неуверенность на фоне возвращения ограничительных мер, как в ряде штатов США, так и других стран. Российский рынок может начать день в минусе, реагируя на слабость азиатских индексов и фьючерсов на европейские индексы. Рубль также останется под давлением из-за негативного фона и продолжающейся репатриации дивидендов нерезидентами.

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи снизился с 2800,94 п. до 2774,79 п., а РТС с 1245,65 п. до 1216,17 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,1297 до $1,1426. Пара USD-RUB повысилась с 70,73 до 71,87, а EUR-RUB с 79,88 до 82,20. Нефть Brent подешевела с $43,24 до $43,14 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3185,04 п. до 3224,73 п.

Проблема COVID-19 остаётся одной из главных для инвесторов. Рост заболеваемости в мире не останавливается, заставляя отдельные страны и регионы возвращать определённые социальные ограничения. Впрочем, это также означает, что регуляторы даже не задумываются о том, чтобы подумать о каком-либо свёртывании стимулов. Кроме глобальной инфекции, на рынки оказывает негативное влияние процесс конфронтации КНР и США по вопросу свобод в Гонконге. Впрочем, также можно говорить о том, что Гонконг является лишь поводом для событийного наполнения предвыборной компании американского президента Дональда Трампа. Тем не менее, регулярно поступают новости о намерениях и уже назначенных взаимных санкциях. В Вашингтоне даже рассматривают возможность ограничений на всех членов КПК, что неотвратимо вызовет ответную реакцию Пекина. Статистика за июнь показала дальнейшее восстановление после весеннего COVID-19 шока, но опасения вновь растут, а корпоративные отчёты за II квартал и ожидания могут вернуть на рынки негативный настрой.

Япония в понедельник может сообщить о падении экспорта в июне на 24,9%, а импорта на 16,8%. Народный Банк Китая проведёт ревизию ставок. Германия уточнит динамику цен производителей за июнь. Ожидается, что падение в годовом выражении сократится до 1,6%. В России выйдет пакет макроэкономической статистики. Ожидается, что падение реальных зарплат в мае составит 3,5%, падение розничных продаж в июне сократится до 12,3% с 19,2% в мае, а безработица повысится до 6,3% в июне с 6,1% в мае. «Русагро» операционные результаты за II квартал.

Во вторник Япония может сообщить об инфляции на уровне 0,1%, а вот по базовому показателю о дефляции в июне — на уровне —0,1% по сравнению с —0,2% в мае. Днём существенной статистики не будет, а вот уже вечером поступит отчёт API по запасам нефти в США. В России операционный отчёт опубликует «Русгидро».

В среду Австралия сообщит о динамике розничных продаж за июнь. В США выйдут индексы цен на жильё, а также данные по продажам на вторичном рынке жилья. Американское Минэнерго сообщит официальную статистику по запасам нефти и нефтепродуктов.

Япония в четверг будет отдыхать по случаю Дня Моря. В целом, днём существенной статистики не будет, а вечером в США опубликуют традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Также выйдет индекс опережающих экономических индикаторов за июнь. В России отчётность по МСФО предоставит НЛМК, Mail.ru, «Северсталь». Операционный отчёт предоставит Polymetal.

Пятницу Япония проведёт в праздновании Дня спорта. Великобритания может сообщить о том, что в июне розничные продажи упали на 6,2% по сравнению с майским падением на 13,1%. В этот день также будут опубликованы предварительные индексы деловой активности по различным странам. Ожидается, что сводный индикатор еврозоны повысился до 51,1 п. с 48,5 п. в июне. В США календарь дополнит статистика продажи нового жилья за июнь, а также отчёт Baker Hughes по активным буровым, число которых сокращалось 18 недель подряд. В России Центральный Банк проведёт заседание, на котором может снизить ставку на 25 базисных пункта. Акции НМТП будут торговаться последний день с дивидендами 1,35 рублей на бумагу. Новая неделя в Азии началась с падения рынков, которые постепенно ликвидировали потери в течение торговой сессии. Во многом этому способствовала динамика китайских индексов. Народный Банк Китая оставил без изменений ставки заимствования для премиальных заёмщиков. Однако ещё на выходных были повышены инвестиционные лимиты для страховых компаний до 45% от капитала. Меж тем, в Гонконге вновь ужесточают меры социального дистанцирования на фоне роста заболеваемости COVID-19. Глава Гонконга Кэрррие Лэн заявила о том, что ситуация далека от взятия под контроль. Японский рынок испытывал наиболее сильное давление со стороны бумаг автомобилестроительных компаний. Экспорт в июне упал на 26,2%, а импорт сократился на 14,4%. Наиболее заметное падение экспорта автомобилей наблюдалось на американском направлении. В глобальном плане, начавшийся в пятницу саммит Евросоюза по созданию фонда восстановления от COVID-19 пока не принёс результата. Вероятно, что обсуждение вновь прервётся и будет отложено до августа. В США на текущей неделе также начнётся обсуждение очередного пакета экономических мер на фоне непрекращающегося распространения коронавируса и возвращения ограничений. К 9:00 мск NIKKEI 225 — 22700,40 п. (+0,02%), Hang Seng — 25129,41 п. (+0,16%), Shanghai Composite — 3295,78 п. (+2,54%).

Безусловным фактом неприятия риска остаётся золото, которое смогло закрепиться выше отметки $1800 за тройскую унцию. Резервы биржевого фонда SPDR Gold Trust достигли уже 1206,89 тонн. Оптимизма в нефти заметно меньше, так как остаются риски слабого восстановления спроса на фоне возвращения ограничительных мер в ряде стран. Меж тем, на стороне поставок ситуация может немного смягчиться, так как уже в августе производители OPEC+ восстановят объёмы производства на 2 млн бар. В США пока речи о наращивании производства не идёт. По данным Baker Hughes, число активных буровых сократилось ещё на 1 единицу до 180 штук. Сокращение буровой активности происходит уже 18-ть недель подряд. Впрочем, это больше говорит о том, что в будущем у компаний будет меньше возможностей быстро нарастить добычу. Вот уже месяц она удерживается на уровне 11,0 млн бар. в сутки, что на 2,1 млн бар. меньше рекордных значений. К 9:00 мск Brent — $42,88 (-0,60%), WTI — $40,52 (-0,56%), Золото — $1810 (+0,00%), Медь — $6398,94 (-0,07%), Никель — $13210 (-0,08%).

Индекс доллара незначительно повышался на 0,06% до 96,00 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,62% по сравнению с 0,64% в пятницу вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,145 (+0,2%), GBP-USD — $1,254 (-0,22%), USD-JPY – 107,28 (+0,25%).