В пятницу рынок вырос вслед за американскими биржами. Участники соглашения ОПЕК+ договорились о квотах на добычу нефти в августе на 0,5 млн баррелей в сутки больше, чем прописано апрельскими условиями. В обзоре рынка нефти за июль организация прогнозирует усиление спроса на нефть в 2021 году на 8%. Отсутствие реакции со стороны нефтяных котировок на эту информацию отражает повышенные инвестиционные риски. На этом фоне снижение продемонстрировала обычка Татнефти (-0,49%) и Сургутнефтегаза (-0,34%), а пара USD/RUB приближается к 72.

Опубликованный в четверг прогноз Россетей (+0,25%), предполагающий сокращение отпуска электроэнергии в 2020 году не более чем на 5% г/г, позитивно повлиял на динамику котировок Интер РАО (+0,33%) и ФСК ЕЭС (+2,28%).

Бумаги Яндекса (+2,26%) выросли на прогнозе Газпромбанка, предполагающем, что ADR Yandex по итогам пересмотра индекса MSCI Russia 12 августа должны войти в его состав с весом 7,6%.

Минэкономики поддержало идею Роснефти (-0,22%) о снижении тарифов Транснефти (-0,48%). Несмотря на то, что Транснефть успешно доказала ранее адекватность уровня своих тарифов рыночным реалиям, новый вектор информационного давления на котировки акций ведущих российских эмитентов, похоже, сформирован.

Русская платина и Норникель (+1,41%) договорились о партнерстве в разработке крупного черногорского месторождения. На полной мощности проект должен был производить до 120 тонн металлов платиновой группы в год, первая очередь предприятия должна быть запущена в 2024-м.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры для пары USD/RUB: диапазон 71,25-72,35, для индекса Мосбиржи: 2740-2790 пунктов.