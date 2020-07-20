Рынок акций РФ и рубль снизятся на умеренно негативном фоне, полагают аналитики.

Снижение нефтяных фьючерсов и конвертация рублей в валюту для выплаты дивидендов иностранным инвесторам будут давить на отечественную валюту, считают они.

ПРОГНОЗЫ

"Если говорить о настроениях, сложившихся на рынках, то их можно охарактеризовать, как умеренно негативные. Так, в Азии основные фондовые площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 0,4%. На рынке энергоносителей преобладают продажи, что вновь увело ближайший фьючерс на нефть марки Brent ниже 43 долларов за баррель", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

В сложившихся обстоятельствах в начале сессии он ожидает некоторого преобладания продаж в российских акциях, что приведет к отступлению рынка РФ от уровней закрытия пятницы. При этом в первой половине дня индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2750-2800 пунктов, полагает он.

Внешний фон перед стартом торгов в России преимущественно негативный, также замечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Неспособность европейских лидеров договориться о фонде экономической поддержки создаёт повышенную неопределённость в экономике региона. Статистика в Азии свидетельствует о возможном более длительном периоде восстановления. Рынок нефти также испытывает неуверенность на фоне возвращения ограничительных мер, как в ряде штатов США, так и других стран", — указывает он.

Рубль также останется под давлением из-за негативного фона и продолжающейся репатриации дивидендов нерезидентами, считает аналитик.

"Прошлую неделю рубль в паре с долларом закрыл чуть ниже отметки 72. Сегодня торги будут проходить около этого уровня с тенденцией ослабления рубля", — считает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

В валютной секции в начале торгов возможно продолжение повышения по паре доллар-рубль в соответствии с обстановкой на мировом валютном рынке, также полагает Антон Старцев из ГК "Олма".

Константин Кочергин из банка "Восточный" полагает, что рубль в паре с долларом будет торговаться в диапазоне 71,55 — 71,95 рубля.

ВНЕШНИЙ ФОН

Индексы S&P 500 и NASDAQ выросли, Dow немного снизился на противоречивой статистике.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,38-0,44%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут: японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,02%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,39%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 2,44%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,1%.

Стоимость нефти снижается на 0,63% — до 42,87 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,31% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1462 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в пятницу вырос по рублевому индексу Мосбиржи на фоне слабеющего рубля и роста американских площадок и при этом снизился по долларовому индексу РТС.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов пятницы вырос на 0,54%, до 2774,79 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,31%, до 1216,17 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 34 копейки — до 71,87 рубля, евро — на 71 копейку, до 82,2 рубля, следует из данных Московской биржи.