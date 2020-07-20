В пятницу кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 1-2 б.п. Десятилетние ОФЗ сохраняют довольно внушительную премию к ключевой ставке в размере 132 б.п. При стимулирующей монетарной политике ЦБ РФ покупки рублевых облигаций сдерживает большой объем предложения нового госдолга, а также слабый аппетит к риску ЕМ со стороны глобальных инвесторов.

В начале текущей недели в отношении активов развивающихся стран и российских облигаций формируется смешанный новостной фон. Ожидаем продолжения боковой динамики на рынке ОФЗ до заседания по ставке 24 июля. Спрос на риск сдерживает продолжающийся рост числа инфицированных COVID-19 в мире, а также напряженность в торговых отношений между США и Китаем. Еще одним фактором неопределенности для глобального рынка, который будет в центре внимания инвесторов в ближайшие месяцы, являются предстоящие президентские выборы в США.

В то же время, поддерживающим фактором остается стимулирующая бюджетная и монетарная политика в большинстве стран мира. Прогресс в отношении принятия нового пакета стимулов в ЕС на 750 млрд евро, из которых 390 млрд евро могут быть представлены странам в виде грантов, в ближайшее время будет способствовать восстановлению экономики и снижению доходности европейских облигаций. Это в свою очередь обеспечит привлекательность инвестиций в российский госдолг.



