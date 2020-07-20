​Сегодня в начале торгов ожидаем попыток национальной валюты удержать позиции у уровней закрытия предыдущей сессии​. На фоне отступления цен на нефть и разнонаправленного движения валют развивающихся стран сегодня с утра, пара доллар/рубль может перейти в боковое движения чуть ниже 72 рублей.

Однако в дальнейшем ​ждем попыток американской валюты подняться в середину диапазона 70-75 рублей, на ухудшении внешней конъюнктуры​.